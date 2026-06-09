ФІДЕ вимагає від Федерації шахів РФ повідомити про кроки щодо припинення роботи на території України

Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав Федерацію шахів Росії припинити діяльність на окупованих територіях України

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) вимагає від Федерації шахів Росії (ФШР) повідомити, які кроки були зроблені щодо припинення діяльності у регіонах України – Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у місті Севастополі. Відповідний документ є у розпорядженні російських пропагандистів, інформує «Главком».

«Просимо вас офіційно проінформувати нас про заходи та дії, вжиті ФШР у зв'язку з виконанням рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) від 11 березня 2026 року», – йдеться у листі ФІДЕ.

Нагадаємо, 11 березня 2026 року Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав Федерацію шахів Росії (ФШР) припинити будь-яку шахову діяльність у п'яти регіонах України – Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у місті Севастополі.

Арбітражне рішення CAS, оприлюднене 27 березня, є результатом апеляції Федерації шахів України (ФШУ) на рішення Апеляційної палати Комітету з етики та дисциплінарних питань (КЕД) ФІДЕ у вересні 2024 року.

В оскарженому рішенні Апеляційна палата КЕД ФІДЕ встановила, що ФШР порушила територіальну цілісність та суверенітет ФШУ, здійснюючи регулювання шахової діяльності на окупованих територіях України, а відтак порушила основні положення Статуту ФІДЕ й Етичного та дисциплінарного кодексу. Водночас Апеляційна палата наклала лише невеликий грошовий штраф як санкцію.

Розглянувши цю санкцію, CAS встановив, що штраф був «абсолютно невідповідним характеру та тяжкості порушень ФШР». CAS визнав численні обтяжуючі обставини, включаючи повну відсутність каяття ФШР за свою поведінку, та відхилив як нерелевантні нібито пом'якшувальні обставини, які враховувала Апеляційна палата КЕД ФІДЕ. Тому CAS скасував попередню санкцію та зобов’язав ФШР припинити всю шахову діяльність в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі, Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях протягом 90 днів з дати його арбітражного рішення від 11 березня.

ФШР також має публічно підтвердити виконання цих вимог. Якщо ФШР не виконає вимоги, ФІДЕ зобов’язана призупинити членство ФШР строком на три роки з можливістю поновлення після виконання вимог.