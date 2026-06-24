ФІФА хоче спростити процедуру серії пенальті перед плейоф Чемпіонату світу 2026

Нововведення наразі діятиме лише на цьогорічному мундіалі

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає можливість змінити процедуру проведення серії післяматчевих пенальті вже перед стартом плейоф Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

Зокрема планують спростити процедуру жеребкування, зробивши процес більш зрозумілим і справедливим для команд. Згідно з чинним регламентом, перед серією пенальті арбітр зобов'язаний кидати монету двічі: перший раз – щоб визначити, хто б'є першим, а другий – щоб обрати ворота, у які будуть пробиватися пенальті.

У ФІФА пропонують два підкидання монети перед серією 11-метрових замінити на одне. У разі затвердження змін процедура виглядатиме наступним чином: переможець єдиного підкидання монети отримає право вибору або черговість ударів (бити першими чи другими), або ворота, у які виконуватимуться пенальті. Це унеможливить повторення ситуації з фіналу Ліги чемпіонів, коли ПСЖ визначив і черговість, і ворота, вигравши обидва жеребкування.

ФІФА вже провела консультації з Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB), яка відповідає за правила гри. Остаточне рішення мають ухвалити до старту стадії плейоф, яка розпочнеться наприкінці червня. У разі швидкого погодження нововведення можуть застосувати вже на Чемпіонаті світу 2026 як експериментальне правило, без обов’язкового впровадження в інших турнірах.

Нагадаємо, після матчів другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 до 1/16 фіналу вже вийшли сім збірних: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія та Колумбія. Усі ці команди набрали по 6 очок у своїх групах.

П'ять збірних – Гаїті, Туреччина, Туніс, Йорданія та Панама – втратили шанси на вихід до 1/16 фіналу, програвши дві стартові зустрічі.