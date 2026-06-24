Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ФІФА хоче спростити процедуру серії пенальті перед плейоф Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
ФІФА хоче спростити процедуру серії пенальті перед плейоф Чемпіонату світу 2026
Збірна Франції перемогла Ірак і гратиме в плейоф ЧС-2026
фото: Getty Images

Нововведення наразі діятиме лише на цьогорічному мундіалі

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає можливість змінити процедуру проведення серії післяматчевих пенальті вже перед стартом плейоф Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

Зокрема планують спростити процедуру жеребкування, зробивши процес більш зрозумілим і справедливим для команд. Згідно з чинним регламентом, перед серією пенальті арбітр зобов'язаний кидати монету двічі: перший раз – щоб визначити, хто б'є першим, а другий – щоб обрати ворота, у які будуть пробиватися пенальті.

У ФІФА пропонують два підкидання монети перед серією 11-метрових замінити на одне. У разі затвердження змін процедура виглядатиме наступним чином: переможець єдиного підкидання монети отримає право вибору або черговість ударів (бити першими чи другими), або ворота, у які виконуватимуться пенальті. Це унеможливить повторення ситуації з фіналу Ліги чемпіонів, коли ПСЖ визначив і черговість, і ворота, вигравши обидва жеребкування.

Читайте також 👉 Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

ФІФА вже провела консультації з Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB), яка відповідає за правила гри. Остаточне рішення мають ухвалити до старту стадії плейоф, яка розпочнеться наприкінці червня. У разі швидкого погодження нововведення можуть застосувати вже на Чемпіонаті світу 2026 як експериментальне правило, без обов’язкового впровадження в інших турнірах.

Нагадаємо, після матчів другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 до 1/16 фіналу вже вийшли сім збірних: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія та Колумбія. Усі ці команди набрали по 6 очок у своїх групах.

П'ять збірних – Гаїті, Туреччина, Туніс, Йорданія та Панама – втратили шанси на вихід до 1/16 фіналу, програвши дві стартові зустрічі.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси іспанців на перемогу в Чемпіонаті світу у 16,04%
Суперкомп'ютер назвав головного фаворита Чемпіонату світу з футболу
2 червня, 10:06
Аргентинська збірна протистоятиме командам із трьох частин світу
Чемпіонат світу 2026. Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія: досьє на команди групи J
13 червня, 23:08
Наставник збірної Данії заявив, що дострокове завершення матчу було легким рішенням
Тренер збірної Данії подякував Україні за дострокове завершення товариського матчу
8 червня, 00:38
«Білоруси та українці – не вороги!», – йдеться у зверненні фанатів.
«Не повторюйте помилок росіян!». Українські та білоруські фанати провели спільну акцію
8 червня, 12:18
Бразилія наступного року прийматиме світову першість з футболу серед жінок
Жіноча збірна Бразилії отримала вісім вилучень у товариському матчі проти США
11 червня, 15:07
«Харків» не виступатиме в жовтій формі
П'ята команда Прем'єр-ліги офіційно змінила назву
15 червня, 14:22
Уругвай вважався великим фаворитом цього матчу, але протягом 40 хвилин був у ролі наздоганяючої команди
Третя нічия за день! Уругвай і Саудівська Аравія розділили очки на Чемпіонаті світу 2026
16 червня, 03:06
Елліот Андерсон залишається на радарі гранда
«Манчестер Сіті» збільшить пропозицію за півфіналіста Ліги Європи – інсайдер
22 червня, 13:29
Мохамед Салех став одним з героїв матчу ЧС-2026 Єгипет – Нова Зеландія
Салах став одним з найрезультативніших африканських гравців на мундіалях
22 червня, 16:31

Новини

Довбик дізнався де може провести наступний сезон
Довбик дізнався де може провести наступний сезон
ФІФА хоче спростити процедуру серії пенальті перед плейоф Чемпіонату світу 2026
ФІФА хоче спростити процедуру серії пенальті перед плейоф Чемпіонату світу 2026
У США олімпійський чемпіон був затриманий за зберігання наркотиків
У США олімпійський чемпіон був затриманий за зберігання наркотиків
Бернарду Сілва заспокоював лідера збірної Узбекистану після розгрому на Чемпіонаті світу
Бернарду Сілва заспокоював лідера збірної Узбекистану після розгрому на Чемпіонаті світу
У канадському Ванкувері під час Чемпіонату світу знизився рівень злочинності
У канадському Ванкувері під час Чемпіонату світу знизився рівень злочинності
Чемпіонат світу 2026: хто проходить з третього місця в плейоф перед останнім туром
Чемпіонат світу 2026: хто проходить з третього місця в плейоф перед останнім туром

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua