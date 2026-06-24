Президент ФІФА прокоментував паузи на водопій під час матчів Чемпіонату світу

Інфантіно: Для нас важливо забезпечити, щоб усі команди у кожному матчі грали за однакових умов

Інфантіно: Для ФІФА немає додаткового доходу від пауз на водопій

Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував паузи на водопій під час матчів мундіалю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

«Головна причина – спека, але ми також маємо розуміти, що у такому змаганні, як Чемпіонат світу з футболу який триває 39 днів, і команди потенційно можуть зіграти вісім матчів за ці 39 днів, можливість відпочити є вкрай важливою.

Для нас ще важливіше забезпечити, щоб усі команди у кожному матчі грали за однакових умов. І дуже складно змиритися з тим, що у тренера може бути можливість вплинути на хід матчу. Він може внести корективи просто тому, що спекотніше, в той час як в іншому матчі, де температура трохи нижча, той самий тренер такої можливості не має. Ми хочемо забезпечити рівні умови для всіх, і саме тому ці перерви передбачені у кожному матчі.

Для ФІФА немає додаткового доходу від цього, оскільки всі комерційні угоди було підписано заздалегідь. Тож для нас це не фінансове питання. Для нас це суто спортивне питання», – заявив Інфантіно.

Обов'язкові паузи на водопій, по одній за тайм, почали діяти на Чемпіонату світу 2026. Раніше судді робили їх лише за екстремальної спеки. Тепер паузи обов'язкові навіть у прохолодну погоду.

Це рішення зіткнулося з критикою з боку фанатів, експертів, а також чинних футболістів та тренерів.

Нагадаємо, збірна Колумбії обіграла ДР Конго (1:0) у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 і гарантувала собі путівку до наступного раунду змагань.