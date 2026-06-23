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Коментатор втратив акредитацію на Чемпіонат світу, бо в ефірі різко розкритикував ФІФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Коментатор втратив акредитацію на Чемпіонат світу, бо в ефірі різко розкритикував ФІФА
Заяви коментатора Хоре Вера під час гри Чемпіонату світу спровокували скандал
фото: Getty Images

Коментатор Вера стверджував, що ФІФА вбила гру

ФІФА відкликала акредитацію парагвайського коментатора Хорхе Вери на Чемпіонат світу 2026 з футболу через критику на адресу суддівства та керівництва організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nanduti.

Вера під час трансляції матчу групового етапу між збірними Парагваю та Туреччини (1:0), в якому нападника Мігеля Альмірона було видалено з поля за прикритий рот рукою під час конфліктної ситуації, розкритикував суддю гри Івана Бартона та президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Зокрема, арбітра він назвав «злодієм». Також Вера стверджував, що ФІФА вбила гру.

За інформацією джерела, причиною рішення щодо коментатора стали «неодноразові особисті нападки та принизливі коментарі на адресу посадових осіб ФІФА».

Після анулювання акредитації Вера вибачився та визнав, що його критика на адресу судді і ФІФА була надмірною.

Нагадаємо, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Як повідомлялося, збірна Німеччини оформила вольову перемогу над Кот-д'Івуаром. Команда Юліана Нагельсманна забила двічі в другому таймі. Героєм став нападник Ундав із дублем.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 скандал чемпіонат світу

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