УЄФА призначила інспектором на матч «Шахтаря» представника футбольного союзу РФ

50-річний Мажич зараз є керівником департаменту суддівства російського футбольного союзу

Серба Мілорада Мажича призначено інспектором на матч 2-го туру Ліги чемпіонів «Антверпен» – «Шахтар» Донецьк. Про це йдеться на сайті УЄФА.

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Саму зустріч судитиме словенська бригада арбітрів на чолі з Радою Обреновичем. Делегатом УЄФА призначений Ян Віллем ван Доп з Нідерландів.

Зазначимо, що 50-річний Мажич зараз є керівником департаменту суддівства російського футбольного союзу.

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Мажич став керівником департаменту суддівства РФС минулого літа, уклавши контракт на два роки з можливістю продовження ще на один.

Матч «Антверпен» – «Шахтар» відбудеться 4 жовтня. Стартовий свисток на арені «Босейлстадіон» в Антверпені пролунає о 19.45.

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу «Шахтар» приймав «Порту» у німецькому Гамбурзі та зазнав поразки з рахунком 1:3. «Антверпен», своєю чергою, був розгромлений «Барселоною» в гостях з рахунком 0:5.

Раніше УЄФА несподівано вирішила негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17. В організації цинічно заявили, що «дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, а футбол ніколи не повинен переставати надсилати послання миру та надії».

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Зокрема, Федерація футболу Англії (FA) відмовилась грати проти юніорських команд РФ, попри рішення УЄФА негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17.

До слова, президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Олександр Чеферін, заявив, що до завершення війни повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, російські збірні та клуби не повернуться до участі у змаганнях під егідою УЄФА.