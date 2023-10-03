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УЄФА призначила інспектором на матч «Шахтаря» представника футбольного союзу РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
УЄФА призначила інспектором на матч «Шахтаря» представника футбольного союзу РФ
Мажич став керівником департаменту суддівства РФС минулого літа
фото з відкритих джерел

50-річний Мажич зараз є керівником департаменту суддівства російського футбольного союзу

Серба Мілорада Мажича призначено інспектором на матч 2-го туру Ліги чемпіонів «Антверпен» – «Шахтар» Донецьк. Про це йдеться на сайті УЄФА.

Саму зустріч судитиме словенська бригада арбітрів на чолі з Радою Обреновичем. Делегатом УЄФА призначений Ян Віллем ван Доп з Нідерландів.

Зазначимо, що 50-річний Мажич зараз є керівником департаменту суддівства російського футбольного союзу.

Мажич став керівником департаменту суддівства РФС минулого літа, уклавши контракт на два роки з можливістю продовження ще на один.

Матч «Антверпен» – «Шахтар» відбудеться 4 жовтня. Стартовий свисток на арені «Босейлстадіон» в Антверпені пролунає о 19.45.

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу «Шахтар» приймав «Порту» у німецькому Гамбурзі та зазнав поразки з рахунком 1:3. «Антверпен», своєю чергою, був розгромлений «Барселоною» в гостях з рахунком 0:5.

Раніше УЄФА несподівано вирішила негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17. В організації цинічно заявили, що «дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, а футбол ніколи не повинен переставати надсилати послання миру та надії».

Зокрема, Федерація футболу Англії (FA) відмовилась грати проти юніорських команд РФ, попри рішення УЄФА негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17.

До слова, президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Олександр Чеферін, заявив, що до завершення війни повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, російські збірні та клуби не повернуться до участі у змаганнях під егідою УЄФА.

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» УЄФА

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