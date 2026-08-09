Колишній лідер «Шахтаря» потрапив за ґрати через домашнє насильство

Легендарний футболіст «гірників» опинився в буцегарні

Експівзахисник донецького «Шахтаря» Жадсон заарештований після конфлікту зі співмешканкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

Напередодні колишню зірку «гірників» затримала військова поліція бразильського штату Парана. Інцидент за участі Жадсона стався у місті Камбе. Кохана ексфутболіста розповіла правоохоронцям, що той під час сварки втратив контроль над емоціями.

За словами жінки, між ними виникла суперечка. У якийсь момент Жадсон нібито схопив її за шию обома руками та намагався душити. У співмешканки залишилися характерні сліди, які й зафіксували правоохоронці. Вона також заявила, що бразилець не вперше застосовував фізичну силу щодо неї.

Жадсону висунули звинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень і образі. Його відправили в місцевий слідчий ізолятор. Адвокат колишнього футболіста намагається витягнути того з-за ґрат на час розгляду справи.

Жадсон виступав за «Шахтар» у 2005-2012 роках. У складі «гірників» він пять разів став чемпіоном України, виграв по два Кубки та Суперкубки України, тріумфував у Кубку УЄФА. Саме бразилець оформив переможний гол у фіналі єврокубка.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.