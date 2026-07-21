Наступник Мессі пообіцяв виграти для Аргентини Чемпіонат світу

21-річний гравець готовий прийняти естафету від легендарного гравця

Півзахисник збірної Аргентини Ніко Пас після поразки від Іспанії у фіналі Чемпіонату світу 2026 звернувся до вболівальників із емоційним посланням, пообіцявши допомогти національній команді повернути світовий титул. Про це повідомляє «Главком».

Амбітна мета гравця

21-річний півзахисник Ніко Пас, якого в Аргентині вже зараз називають одним із головних спадкоємців покоління Ліонеля Мессі, звернувся до вболівальників одразу після болісної поразки у фіналі чемпіонату світу на стадіоні MetLife. Попри розчарування від втрати титулу, футболіст дав зрозуміти, що ця невдача лише додала йому мотивації досягти головної мети у футболці збірної.

«Сьогодні, більше ніж будь-коли, я пишаюся тим, що представляю цю країну та цю команду. Я обіцяю віддати абсолютно всього себе, щоб повернути цей Кубок назад в Аргентину. Вітання Іспанії та усім іспанцям. Аргентино, ми разом і в біді, і в радості», – написав Пас.

Ці слова багато аргентинських уболівальників сприйняли як символічну передачу естафети новому поколінню. Після завершення міжнародної кар'єри Мессі саме на молодих виконавців покладаються найбільші надії щодо повернення Аргентини на вершину світового футболу.

Потенціал Паса

Хоча на Чемпіонаті світу Ніко Пас не був гравцем основної обойми й сумарно провів на полі лише 71 хвилину, не отримавши шансу у фінальному матчі, це майже не вплинуло на оцінку його перспектив. В Аргентині його вже зараз вважають одним із найталановитіших футболістів нового покоління та одним із головних претендентів на роль майбутнього лідера «альбіселесте».

Минулого сезону атакувальний півзахисник блискуче проявив себе у складі італійського «Комо», ставши одним із відкриттів Серії А. На його рахунку 19 забитих м'ячів та 17 результативних передач у всіх турнірах, що привернуло увагу провідних європейських клубів. Особливо активно обговорюється можливе повернення Паса до мадридського «Реала», академію якого він пройшов і який, за інформацією ЗМІ, має намір скористатися опцією зворотного викупу футболіста.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.