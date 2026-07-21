Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Наступник Мессі пообіцяв виграти для Аргентини Чемпіонат світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Наступник Мессі пообіцяв виграти для Аргентини Чемпіонат світу
Ніко Пас є одним з найбільших талантів аргентинського футболу
фото: Imago

21-річний гравець готовий прийняти естафету від легендарного гравця

Півзахисник збірної Аргентини Ніко Пас після поразки від Іспанії у фіналі Чемпіонату світу 2026 звернувся до вболівальників із емоційним посланням, пообіцявши допомогти національній команді повернути світовий титул. Про це повідомляє «Главком».

Амбітна мета гравця

21-річний півзахисник Ніко Пас, якого в Аргентині вже зараз називають одним із головних спадкоємців покоління Ліонеля Мессі, звернувся до вболівальників одразу після болісної поразки у фіналі чемпіонату світу на стадіоні MetLife. Попри розчарування від втрати титулу, футболіст дав зрозуміти, що ця невдача лише додала йому мотивації досягти головної мети у футболці збірної.

«Сьогодні, більше ніж будь-коли, я пишаюся тим, що представляю цю країну та цю команду. Я обіцяю віддати абсолютно всього себе, щоб повернути цей Кубок назад в Аргентину. Вітання Іспанії та усім іспанцям. Аргентино, ми разом і в біді, і в радості», – написав Пас.

Ці слова багато аргентинських уболівальників сприйняли як символічну передачу естафети новому поколінню. Після завершення міжнародної кар'єри Мессі саме на молодих виконавців покладаються найбільші надії щодо повернення Аргентини на вершину світового футболу.

Потенціал Паса

Хоча на Чемпіонаті світу Ніко Пас не був гравцем основної обойми й сумарно провів на полі лише 71 хвилину, не отримавши шансу у фінальному матчі, це майже не вплинуло на оцінку його перспектив. В Аргентині його вже зараз вважають одним із найталановитіших футболістів нового покоління та одним із головних претендентів на роль майбутнього лідера «альбіселесте».

Минулого сезону атакувальний півзахисник блискуче проявив себе у складі італійського «Комо», ставши одним із відкриттів Серії А. На його рахунку 19 забитих м'ячів та 17 результативних передач у всіх турнірах, що привернуло увагу провідних європейських клубів. Особливо активно обговорюється можливе повернення Паса до мадридського «Реала», академію якого він пройшов і який, за інформацією ЗМІ, має намір скористатися опцією зворотного викупу футболіста.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах

Теги: чемпіонат світу Іспанія НОВИНИ ФУТБОЛУ Аргентина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліонель Скалоні засмучений на післяматчевій пресконференції після поразки у фіналі ЧС-2026
В Аргентині визначились, хто тренуватиме збірну після поразки на мундіалі
Вчора, 12:09
Гравці ЛНЗ в матчі чемпіонату України проти «Динамо»
ЛНЗ та «Полісся» дізналися суперників у третьому раунді відбору Ліги конференцій
20 липня, 16:00
Чемпіонат світу з футболу зазвичай проводиться влітку
У Чемпіонату світу з футболу в Саудівській Аравії може змінитися рік проведення – ЗМІ
20 липня, 15:52
Ламін Ямаль знову перетнеться з Кіліаном Мбаппе
Франція – Іспанія. Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
14 липня, 16:45
Джерело: в УЄФА є готовність заблокувати повернення російських команд
ЗМІ повідомили позицію УЄФА щодо допуску команд з Росії на міжнародні турніри
8 липня, 22:03
«Кенакс» здобули непросту перемогу в 1/16 фіналу Кубка світу
Канада – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
4 липня, 13:40
Тренери України та Грузії оцінили те, наскільки їхнім гравцям вдалося виконати план на гру
Головні цитати після матчу Україна – Грузія: що розповіли тренери та гравці Реклама
3 липня, 01:40
Ілкай Гюндоган: Німеччина не справила враження протягом усіх 120 хвилин
Ексфутболіст збірної Німеччини розкритикував арбітра за скасований гол у ворота Парагваю
30 червня, 15:42
Анте Будімір став автором єдиного голу в матчі
Хорватія мінімально переграла Панаму на Чемпіонаті світу 2026
24 червня, 03:57

Новини

Наступник Мессі пообіцяв виграти для Аргентини Чемпіонат світу
Наступник Мессі пообіцяв виграти для Аргентини Чемпіонат світу
Легендарні шведські біатлоністи повідомили, що стануть батьками
Легендарні шведські біатлоністи повідомили, що стануть батьками
Відомий англійський арбітр оголосив про завершення кар'єри
Відомий англійський арбітр оголосив про завершення кар'єри
«Челсі» встановить трансферний рекорд серед англійських футболістів
«Челсі» встановить трансферний рекорд серед англійських футболістів
Олійникова стартувала на тенісному турнірі в Гамбурзі з непростої перемоги
Олійникова стартувала на тенісному турнірі в Гамбурзі з непростої перемоги
Третя ракетка світу здивувала кар'єрною мрією з дитинства
Третя ракетка світу здивувала кар'єрною мрією з дитинства

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
83K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua