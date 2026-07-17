Ексконкурент Шевченка відновив тренерську діяльність у Мексиці

Колишній нападник збірної Аргентини працюватиме з місцевим грандом

«Атлас» із мексиканської Гвадалахари призначив Ернана Креспо керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Аргентинець уклав із «лисами» контракт на два роки. Дебютуватиме на новій посаді Креспо в ніч проти суботи, 18 липня. «Атлас» на виїзді зустрінеться з «Леоном» у Лізі MX – елітному дивізіоні мексиканського футболу. У серпні на його підопічних чекатиме груповий етап Кубка ліг США та Мексики.

Креспо залишався без роботи з березня. Тоді його звільнило керівництво бразильського «Сан-Паулу». Він очолив «триколірних» посеред минулого сезону та фінішував із ними в середині турнірної таблиці Серії A. Натомість в новій кампанії «Сан-Паулу» набрав 10 очок у чотирьох турах.

Ернан Креспо як футболіст

Уродженець передмістя Буенос-Айреса дебютував за столичний «Рівер Плейт» у сезоні 1993/94. Провів у команді три роки та встиг двічі виграти чемпіонат Аргентини та завоював Кубок Лібертадорес у 1996 році.

Тоді ж перебрався до Італії. Спершу захищав кольори «Парми», пізніше – римського «Лаціо» та міланського «Інтера». Після двох сезонів у лондонському «Челсі» (з паузою на річну оренду в «Мілані») повернувся в «Інтер». На схилі кар'єри пограв за «Дженоа» та «Парму».

На межі століть постійно конкурував із українцем Андрієм Шевченком та іншими зірками за титул найкращого бомбардира італійської Серії A. Креспо став капоканоньєре за підсумками сезону 2000/01.

Ернан Креспо як тренер

Дебютував у новій ролі в скромній італійській «Модені» влітку 2015 року. Протримався на посаді дев'ять місяців. Далі взяв перерву майже на три роки.

У 2019 році розпочав роботу з аргентинським «Банфілдом», а потім очолив на батьківщині «Дефенсу і Хустісію». З останньою виграв Копа Судамерікана-2020. Наступного року вперше потренував «Сан-Паулу» та виграв Лігу Пауліста.

У 2022-2024 рр. працював на Близькому Сході. З катарським «Аль-Духаїлем» виграв усі внутрішні трофеї. Натомість еміратський «Аль-Айн» привів до тріумфу в азійській Лізі чемпіонів.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.