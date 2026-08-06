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Аргентина затвердила нове свято на честь півфіналу Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Аргентина затвердила нове свято на честь півфіналу Чемпіонату світу
Аргентинці у важкому матчі 1/2 фіналу мінімально переграли Англію
фото: Getty Images

15 липня увійшло в історію аргентинського футболу

Аргентинська футбольна асоціація оголосила 15 липня Днем національних збірних команд з футболу, адже тоді збірна Аргентини здобула одну з найемоційніших перемог у своїй історії, обігравши Англію з рахунком 2:1 у півфіналі Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN. 

Вшанування важливої перемоги 

Президент Аргентинської федерації футболу Клаудіо Тапіа пояснив, що нове свято покликане вшанувати всі покоління футболістів, які представляли країну, однак особливого символізму йому надала саме перемога над принциповим суперником. «Для аргентинців ми виграли Чемпіонат світу в той момент, коли перемогли Англію, бо саме цього найбільше прагнув кожен», – заявив Тапіа.

Після фінального свистка півфіналу аргентинські футболісти розгорнули на полі банер із написом Las Malvinas son Argentinas («Мальвінські острови – аргентинські»), вкотре порушивши питання територіальної суперечки між Аргентиною та Великою Британією щодо Фолклендських (Мальвінських) островів.

Реакція на вчинок аргентинців

Та акція викликала гостру міжнародну реакцію. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що «Кубок світу може бути й не наш, але Фолклендські острови – безумовно наші», наголосивши на праві жителів архіпелагу на самовизначення.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей, навпаки, підтримав футболістів, назвавши їхній жест «цілком виправданим» і таким, що відображає позицію більшості аргентинського суспільства. Водночас він визнав, що ФІФА може застосувати до федерації дисциплінарні санкції, хоча в підсумку вони не були застосовані

Політичний банер став лише одним із кількох епізодів, які опинилися в центрі уваги дисциплінарного комітету ФІФА. Також після завершення чемпіонату організація відкрила низку проваджень щодо поведінки представників аргентинської збірної під час фіналу проти Іспанії.

Зокрема, дисциплінарні звинувачення у фізичному насильстві висунуто Леандро Паредесу, Науелю Моліні та асистенту головного тренера Роберто Аялі. Крім того, Паредесу, Моліні, Аялі, Тьяго Альмаді та іспанцю Ґаві інкримінують неспортивну поведінку через сутички після фінального свистка.

Нагадаємо, що аргентинська депутатка заявила, що збірну країни критикують, бо «у ній немає кольорових»

Теги: чемпіонат світу Леандро Паредес Аргентина

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