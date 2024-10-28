Ф'юрі розповів про свою мотивацію вийти в ринг з Джошуа

Скандальний британець не звертає уваги на фіаско AJ

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився щодо потенційного бою проти ще одного колишнього володаря титулів у дивізіоні Ентоні Джошуа. За словами британського боксера, він не дивиться на невдачі можливого суперника і вважає, що його поєдинок зі співвітчизником у будь-якому разі буде великою подією. Про це пише Sky Sports.

«Я вже багато разів казав, що після кожної поразки Ентоні Джошуа почуваюся спустошеним. Коли потенційний суперник програє не з твоєї вини, то почуваєшся пригніченим. Я все одно готовий зустрітися з ним. Для мене не важливо, скільки він програв, п'ять, десять чи двадцять разів. Просто на цьому етапі нашої кар'єри дуже важливо проводити гарні бої. Думаю, що це у будь-якому разі захоплююче протистояння для людини, яка купує трансляцію», – наводить слова Ф'юрі видання.

Раніше промоутер Джошуа назвав двох потенційних суперників на наступний бій.

Нагадаємо, що колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі налаштований рішуче перед реваншем проти Олександра Усика. Британець не приховує, що його єдина мета – нокаут. Він не вірить у перемогу за очками, тому планує взяти справу у свої руки та достроково завершити бій.