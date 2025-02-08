Влада РФ скаржиться на атаку десятків БпЛА: ППО окупантів пошкодила кілька багатоповерхівок
Внаслідок атаки дронів у РФ пошкоджено адміністративно-побутові будівлі
За ніч над Росією сили протиповітряної оборони нібито збили 36 українських безпілотників. Таку заяву зробило міноборони країни.
За попередніми даними нібито:
- 18 дронів збили в Ростовській області;
- 11 – у Волгоградській;
- п'ять – у Білгородській;
- два – над Краснодарським краєм.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків безпілотників у Ростові-на-Дону пошкоджено кілька ростовських багатоповерхівок.
Як повідомив тимчасово виконуючий глави регіону Юрій Слюсар, переважно постраждали об'єкти у Первомайському районі міста.
Також пошкоджено адміністративно-побутові будівлі.
Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, триває 1081-й день повномасштабної війни.
За добу російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
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