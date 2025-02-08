Влада РФ скаржиться на атаку десятків БпЛА: ППО окупантів пошкодила кілька багатоповерхівок

Внаслідок падіння уламків безпілотників у Ростові-на-Дону пошкоджено кілька ростовських багатоповерхівок

Внаслідок атаки дронів у РФ пошкоджено адміністративно-побутові будівлі

За ніч над Росією сили протиповітряної оборони нібито збили 36 українських безпілотників. Таку заяву зробило міноборони країни.

За попередніми даними нібито:

18 дронів збили в Ростовській області;

11 – у Волгоградській;

п'ять – у Білгородській;

два – над Краснодарським краєм.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків безпілотників у Ростові-на-Дону пошкоджено кілька ростовських багатоповерхівок.

Як повідомив тимчасово виконуючий глави регіону Юрій Слюсар, переважно постраждали об'єкти у Первомайському районі міста.

Також пошкоджено адміністративно-побутові будівлі.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, триває 1081-й день повномасштабної війни.

За добу російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.