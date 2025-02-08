Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Влада РФ скаржиться на атаку десятків БпЛА: ППО окупантів пошкодила кілька багатоповерхівок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Влада РФ скаржиться на атаку десятків БпЛА: ППО окупантів пошкодила кілька багатоповерхівок
Внаслідок падіння уламків безпілотників у Ростові-на-Дону пошкоджено кілька ростовських багатоповерхівок
фото з соцмереж

Внаслідок атаки дронів у РФ пошкоджено адміністративно-побутові будівлі

За ніч над Росією сили протиповітряної оборони нібито збили 36 українських безпілотників. Таку заяву зробило міноборони країни.

За попередніми даними нібито:

  • 18 дронів збили в Ростовській області;
  • 11 – у Волгоградській;
  • п'ять – у Білгородській;
  • два – над Краснодарським краєм.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків безпілотників у Ростові-на-Дону пошкоджено кілька ростовських багатоповерхівок.

Як повідомив тимчасово виконуючий глави регіону Юрій Слюсар, переважно постраждали об'єкти у Первомайському районі міста.

Також пошкоджено адміністративно-побутові будівлі.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, триває 1081-й день повномасштабної війни.

За добу російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Читайте також:

Теги: дрон Міноборони росіяни війна безпілотник росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В амбулаторії Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Печерського району, поруч з недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене одне вікно
Після нічної атаки БпЛА на Київ уламки дронів виявлено у Печерському районі
4 лютого, 09:04
«Оператори Сил безпілотних систем понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде»
«Змінює правила гри». Сили безпілотних систем підтвердили використання дрона дальньої дії
31 сiчня, 19:16
Кандибор наголосив, що під час тривоги всі люди перебували в безпечних місцях
Уночі Київ атакували російські дрони зі шрапнеллю: нові деталі від влади
29 сiчня, 16:20
Дрони атакували Дніпро
У Дніпрі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку
27 сiчня, 04:49
Наслідки атаки уточнюються
«Шахеди» влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині, частина області без світла
25 сiчня, 06:29
Україна на передовій дронових воєн
Україна на передовій дронових воєн. Наш досвід незамінний для світу
24 сiчня, 13:13
Внаслідок влучання боєприпасів або уламків збитих безпілотників пошкодження отримали багато житлових багатоквартирних та приватних будинків
Десятки будинків без тепла та світла. Кім показав наслідки нічної атаки РФ у Миколаєві
22 сiчня, 14:39
Безпілотний авіаційний комплекс Poseidon
Недосяжний для багатьох засобів ППО: Міноборони допустило до використання новий дрон
22 сiчня, 14:32
Анапа і Новоросійськ розташовані за 40 кілометрів одне від одного
Анапу та Новоросійськ атакують БпЛА
11 сiчня, 01:01

Соціум

Влада РФ скаржиться на атаку десятків БпЛА: ППО окупантів пошкодила кілька багатоповерхівок
Влада РФ скаржиться на атаку десятків БпЛА: ППО окупантів пошкодила кілька багатоповерхівок
На Алясці знайдено зниклий літак: 10 людей загинули
На Алясці знайдено зниклий літак: 10 людей загинули
У Бразилії літак врізався в громадський транспорт: є загиблі
У Бразилії літак врізався в громадський транспорт: є загиблі
У Словаччині розпочалися протести проти уряду Фіцо (фото)
У Словаччині розпочалися протести проти уряду Фіцо (фото)
Маск у кріслі Трампа. Time здивував світ обкладинкою нового номера
Маск у кріслі Трампа. Time здивував світ обкладинкою нового номера
Британці працюють над створенням першого поселення в океані
Британці працюють над створенням першого поселення в океані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 лютого 2025
38K
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині
21K
Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі
12K
Втрати ворога станом на 7 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)

Новини

8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Вчора, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
6 лютого, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 лютого, 03:42

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua