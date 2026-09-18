Перша ракетка світу пропустить фінальну стадію Кубка Біллі Джин Кінг

На лікування та відновлення Рибакіній потрібно не менше двох тижнів

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг пройде у китайському Шеньчжені з 22 по 27 вересня

Перша ракетка світу Єлена Рибакіна не зіграє у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг через травму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію тенісу Казахстану (ФТК)

У рамках візиту до Казахстану Рибакіна пройде медичне обстеження у зв'язку з травмою ахілового сухожилля.

Проблеми з ногою продовжували турбувати казахстанку і під час US Open 2026, і вона грала на знеболювальних препаратах.

За інформацією тренерського штабу, на лікування та відновлення Рибакіній потрібно не менше двох тижнів.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг пройде у китайському Шеньчжені з 22 по 27 вересня.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Як повідомлялося, тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.

Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.