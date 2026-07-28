Скандальне вилучення у грі Чемпіонату світу Аргентина – Швейцарія було визнане помилковим

Під час матчу між збірними Аргентини та Швейцарії Емболо було вилучено за симуляцію

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) заявила, що другу жовту картку нападнику збірної Швейцарії з футболу Брело Емболо в чвертьфіналі Чемпіонату світу Аргентина – Швейцарія було показано помилково. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час матчу між збірними Аргентини та Швейцарії Емболо було вилучено за симуляцію. Швейцарець впав на 70-й хвилині після зіткнення із Леандро Паредесом. Суддя Жоау Піньєру спочатку показав жовту картку аргентинцю, але після перегляду відеоповтору скасував рішення і показав жовту Емболо, яка для швейцарця стала в другій грі.

«Жовта картка, яка не є другою жовтою карткою, може бути розглянута лише для ідентифікації гравця, який порушив правила; саме порушення не може бути переглянуте/змінене», – йдеться у заяві IFAB.

На момент видалення Емболо рахунок був нічійним – 1:1. У підсумку збірна Швейцарії вилетіла з мундіалю, програвши аргентинцям у додатковий час – 1:3.

До слова, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

Cristiano Ronaldo likes Instagram video accusing FIFA of corruption and alleging that they helped Argentina reach the World Cup final. pic.twitter.com/Lbk1MTlo0R — Pop Base (@PopBase) — Pop Base (@PopBase) July 20, 2026

Нагадаємо, головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан різко розкритикував суддівство після драматичної поразки від Аргентини (2:3) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Аргентина відігралася з рахунку 0:2 та вирвала перемогу наприкінці зустрічі, вийшовши до чвертьфіналу. Водночас єгипетська сторона залишилася незадоволена низкою рішень головного арбітра Летексьє. Найбільше обурення викликали два епізоди: скасований другий гол Єгипту після перегляду VAR за нібито фол у розвитку атаки та непризначений пенальті у компенсований час – незадовго до вирішального м'яча Енцо Фернандеса.

Як повідомлялося, Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.