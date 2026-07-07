Збірна Іспанії побила рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів без пропущених голів

Збірна Іспанії залишається єдиною командою, яка ще не пропускала на ЧС-2026

«Фурія Роха» ще не пропускала на ЧС-2026

Збірна Іспанії з футболу відзначилась унікальним досягненням на чемпіонатах світу. Про це повідомляє «Главком».

Команда Луїса де ла Фуенте не пропустила жодного гола в шести матчах поспіль на мундіалях. Вона стала першою командою в історії турніру, якій це вдалося.

За цим показником чинні чемпіони Європи випередили Італію та Швейцарію, з якими ділили рекорд до переможного поєдинку з Португалією в 1/8 фіналу (1:0). Востаннє іспанці пропускали на світовій першості у грудні 2022 року в матчі проти Японії (1:2).

Суха серія збірної Іспанії на чемпіонатах світ:

06.12.2022. Марокко 0:0 Іспанія (3:0 у серії пенальті)

15.06.2026. Іспанія 0:0 Кабо-Верде

21.06.2026. Саудівська Аравія 0:4 Іспанія

27.06.2026. Уругвай 0:1 Іспанія

02.07.2026. Іспанія 3:0 Австрія

06.07.2026. Португалія 0:1 Іспанія

Додамо, що у матчі проти Австрії (3:0) воротар іспанців Унаї Сімон встановив новий рекорд сухої серії у поєдинках чемпіонатів світу. 29-річний іспанець не пропускав протягом 519 хвилин. Завдяки цьому він обійшов попереднього рекордсмена – колишнього голкіпера збірної Італії Вальтера Дзенгу (517 хвилин).

У чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 Іспанія зіграє з Бельгією. Матч відбудеться 10 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, вже відомі три пари 1/4 фіналу світової першості з футболу, який проходить у США, Канаді та Мексиці.

1/4 фіналу Чемпіонату світу

Марокко – Франція

Норвегія – Англія

Іспанія – Бельгія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.