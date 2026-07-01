Туран визначився з гравцями на літній збір «Шахтаря»

«Гірники» розпочали підготовку до нового сезону в Словенії

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран визначився зі складом футболістів, які проходитимуть підготовку до нового сезону в складі першої команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Шахтаря».

До списку увійшли чотири новачки донеччан: Олександр Караваєв, Раян Роберто, Бруніньйо та Глейкер Мендоса, а також Георгій Гочолейшвілі, який повернувся після оренди. Загалом до заявки на збори увійшли 34 футболісти.

Список футболістів «Шахтаря» на літні збори:

Воротарі : Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Ростислав Баглай

: Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Ростислав Баглай Захисники : Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко

: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Георгій Гочолейшвілі, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко Півзахисники : Марлон Гомес, Егіналду, Дмитро Криськів, Педріньйо, Невертон, Ізакі, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Денис Сметана, Проспер Обах, Раян Роберто, Глейкер Мендоса, Бруніньо

: Марлон Гомес, Егіналду, Дмитро Криськів, Педріньйо, Невертон, Ізакі, Лукас Феррейра, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Денис Сметана, Проспер Обах, Раян Роберто, Глейкер Мендоса, Бруніньо Нападники: Лассіна Траоре, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Сьогодні, 1 липня, донеччани проведуть перше тренування у Словенії. На зборах у Словенії «гірники» запланували чотири контрольні матчі. Суперників і дати проведення спарингів клуб оголосить пізніше.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» офіційно представив нові комплекти домашньої та гостьової ігрової форми на сезон 2026/27. Дизайн екіпірування поєднує глибокі історичні корені та сучасні тренди. Домашня форма виконана в класичних традиційних кольорах, щоб підкреслити відданість витокам та незламний дух «гірників».

Виїзний комплект має абсолютно нові кольори і дизайн, який відсилає до першої назви клубу – «Стахановець». Це прямий референс до травневого ювілею – 90 років заснування клубу.

У презентації взяли участь гравці «гірників» Марлон Гомес, Валерій Бондар, Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Аліссон Сантана.