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«Реал» погодився продати оборонця п'ятій команді чемпіонату Іспанії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Реал» погодився продати оборонця п'ятій команді чемпіонату Іспанії
Фран Гарсія не входить в плани «вершкових»
фото: EFE

Королівський клуб готовий попрощатися з власним вихованцем

Мадридський «Реал» продасть оборонця Франа Гарсію у севільський «Бетіс». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Вершкові» відпустять іспанця за 4 млн євро. Водночас мадридці отримають 50 % від наступного продажу Гарсії. Сам оборонець нібито вже дав згоду на перехід.

Позиції Гарсії на «Бернабеу» похитнулися після купівлі Марка Кукурельї. Тепер у розпорядженні нового керманича «Реала» Жозе Моурінью опинилося аж четверо виконавців на лівий фланг оборони. З новачком Кукурельєю також конкуруватимуть Альваро Каррерас і Ферлан Менді.

Гарсія у минулому сезоні зіграв 23 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один гол і один асист. Влітку 2021-го «Реал» продав оборонця за 2 млн євро столичному «Вальядоліду», а через два роки викупив за 5 млн.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

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