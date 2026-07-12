Воротар збірної Англії оновив національний рекорд на Чемпіонаті світу

Страж воріт «Трьох левів» переписав історію місцевого футболу

Голкіпер національної команди Англії Джордан Пікфорд став рекордсменом за кількістю матчів на чемпіонатах світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Воротар ліверпульського «Евертона» обійшов легенду англійської збірної Пітера Шилтона. Той провів 17 матчів на трьох Кубках світу. Натомість в активі Пікфорда тепер 18 поєдинків.

«Перший номер» команди Томаса Тухеля приїхав на третій турнір. Вдруге псля ЧС-2018 він дійшов до півфіналу. Загалом Пікфорд зіграв 90 матчів у светрі збірної Англії.

«Три леви» напередодні в овертаймі дотиснули Норвегію (2:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу. Дубль оформив хавбек Беллінгем. Пікфорд провів на полі всі 120 хвилин.

Пари 1/2 фіналу ЧС-2026

Матчі цієї стадії відбудуться 14-15 липня. Першого фіналіста визначать національні команди Франції та Іспанії. Натомість другу путівку до вирішального поєдинку англійці розіграють зі збірною Аргентини.

Усі пари 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Франція – Іспанія

Англія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.