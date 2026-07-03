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Єгипет у серії пенальті переграв Австралію і попрямував до 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Єгипет у серії пенальті переграв Австралію і попрямував до 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Мохамед Салах (праворуч) свій одинадцятиметровий реалізував
фото: Socceroos

«Фараони» були сильнішими в післяматчевій лотереї

Національна команда Єгипту здолала збірну Австралії у 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Соккеруз» стартували на турнірі з несподіваної перемоги над Туреччиною (2:0). Голами відзначилися нападник Іранкунда та хавбек Меткалф. Далі австралійці поступилися збірній США (0:2). А от у фінальному турі підопічні Тоні Поповіча розписали взаємовигідну нічию з Парагваєм (0:0).

Натомість збірна Єгипту спершу розійшлася миром із Бельгією (1:1). Забитий м'яч до свого активу записав півзахисник Ашур. Далі фараони розібралися з новозеландцями (3:1). Голи оформили хавбек Зіко, нападник Салах і півзахисник Трезеге. Завершила груповий етап команда Хоссама Хассана нічиєю зі збірною Ірану (1:1). Хабвек Собер відзначився забитим м'ячем у цьому поєдинку.

Перебіг подій

У дебюті активнішими виглядали «фараони». Проте, обидві команди передусім турбувалися про захист. Тим несподіванішим став швидкий гол – Ашур головою замкнув навіс Хафеза з правого флангу в затяжній атаці єгиптян.

«Соккеруз» прийшли до тями після водопою. Хлопці Поповіча навіть встигли змарнувати дві нагоди до перерви. Голкіпер упорався з ударом Чіркаті з центру штрафного та низовим пострілом Бехіча в ближній кут.

На старті збірна Єгипту ледь не подвоїла перевагу, та Мармуш із вигідної позиції пробив неточно. Зате своєю нагодою сповна скористалася Австралія. О'Ніл подав штрафний з лівого флангу, а Хані в боротьбі з опонентом головою зрізав м'яч у власні ворота.

Далі настало затишшя, яке лише в доданий арбітром час порушив Єгипет. Спершу Біч витягнув із-під поперечини удар Рабії головою після навісу Салаха. А потім Суттар заблокував перед лінією постріл Хассана та перевів матч в овертайм.

Два додаткові тайми по 15 хвилин суперники провели обережно. Фактично небезпека біля обох воріт виникала лише після стандартів. Справді гострий момент був один – Аттія змусив попрацювати Біча пострілом із-за меж штрафного з рикошетом.

Під серію пенальті збірна Австралії випустила досвідченого голкіпера Раяна.  Щоправда, «соккеруз» схибили першим же ударом – Суттар відправив м'яч вище воріт. А згодом у поперечину влучив і центрбек австралійців Геррінгтон. Натомість фараони реалізували чотири спроби з чотирьох і вирушили в 1/8 фіналу!

Cup tree provided by Sofascore

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Австралія – Єгипет – 1:1 (пенальті – 2:4)

  • Голи: Хані, 55 (автогол) – Ашур, 13

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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