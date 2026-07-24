Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Спрощений VAR. В українській Першій лізі працюватиме система відеоповторів

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Спрощений VAR. В українській Першій лізі працюватиме система відеоповторів
Судді у Першій лізі отримали нову систему відеоповторів
фото: УАФ

Технологію планують використовувати вже з початку сезону 2026/27 у тестовому режимі

Українська асоціація футболу (УАФ) запроваджує систему відеопідтримки FVS (Football Video Support), розроблену ФІФА, на матчах Першої ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

FVS – це спрощена та доступніша альтернатива VAR. Її суть полягає в тому, щоб арбітр отримував можливість переглянути відеоповтор ключового епізоду на моніторі біля поля та ухвалити остаточне рішення. Вона не вимагає окремої бригади відеоасистентів, яка безперервно моніторить гру, та великої кількості камер. Необхідні кілька камер, оператор повторів та монітор у площі перегляду. Оператор може працювати як безпосередньо біля поля, так і віддалено – у такому разі матеріали передаються онлайн.

Запит на перегляд епізоду подає тренер. Кожен тренер має два запити на матч. Якщо після перегляду арбітр не змінив свого рішення, запит згоряє. Якщо регламент змагання передбачає додатковий час, команда отримує ще один запит, а невикористані у основний час запити переносяться на овертайм.

УАФ встановила п’ять категорій рішень, за якими можна буде запитувати про перегляд:

  • Гол/відсутність гола – порушення в атаці, що призвело до гола (офсайд, фол, гра рукою), вихід м’яча за межі поля, зарахування або незарахування гола, порушення під час пенальті;
  • Пенальті / відсутність підстав для пенальті – порушення в атаці перед епізодом, місце порушення (в штрафному майданчику або поза ним), помилково призначений або непризначений пенальті;
  • Пряма червона картка – позбавлення явної можливості забити гол, серйозне порушення, жорстока поведінка, образливі жести чи дії;
  • Помилкова ідентифікація – якщо арбітр показав жовту або червону картку не тому гравцю;
  • Помилково винесена друга жовта картка.

Відеоперегляд будуть робити лише після початкового рішення арбітра, або якщо було пропущено серйозний інцидент у грі. Суддя повинен приймати рішення у звичайному порядку, не чекаючи підказок від відеоповторів, і лише потім його рішення можна переглянути.

Систему застосовуватимуть у тестовому режимі на деяких матчах Першої ліги. Потім її планують масштабувати на всі матчі чемпіонату, щоби команди отримали рівні умови.

Новий сезон-2026/27 у Першій лізі стартує у п’ятницю, 24 липня. Першого дня зіграють  два матчі: «Фенікс-Маріуполь» – «Вікторія»,  «Олександрія» – «Нива» Тернопіль.

Нагадаємо, що УАФ офіційно затвердила оновлений регламент чемпіонату України сезону 2026/27. Однією з головних змін стали нові правила щодо ліміту на легіонерів. Відтепер, якщо на полі одночасно перебуває хоча б один футболіст із громадянством країни Європейського Союзу, команда зможе використовувати до восьми легіонерів за умови, що на полі перебуватимуть щонайменше три українські гравці.

Якщо ж у складі немає жодного футболіста з паспортом країни ЄС, клуб, як і раніше, зобов’язаний одночасно випускати на поле щонайменше чотирьох українців.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Перша ліга Українська асоціація футболу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Михайленко: На Євро-2026 ми ставимо максимальні задачі
Тренер збірної України U-19 з футболу озвучив завдання команди на Євро-2026
29 червня, 14:50
Португалія Роналду здолала Хорватію та вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Роналду вперше в кар'єрі забив гол у плейоф чемпіонатів світу
3 липня, 09:13
Амарилья після поразки Парагваю від Франції зробила образливу заяву щодо Мбаппе
«Ви жінка, яку презирають». Мбаппе різко відповів парагвайській сенаторці
6 липня, 22:35
Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня
Стали відомі три пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
7 липня, 10:26
Кріштіану Роналду отримав перформанс на свою честь
На Мадейрі яскравим шоу вшанували Роналду після останнього матчу на чемпіонатах світу
7 липня, 18:37
Професійну кар'єру Мурешан завершив у 2017 році
Ексфутболіст збірної Румунії загинув під час купання в озері
10 липня, 11:41
«Динамо» зіграло спаринг проти клубу елітного польського дивізіону
«Динамо» перемогло у спарингу на наступний день після матчу Ліги Європи
10 липня, 16:05
Столичний гранд показав майстерність у післяматчевих ударах
«Динамо» в серії одинадцятиметрових дотиснуло «Універсітатю Клуж» у кваліфікації Ліги Європи Реклама
16 липня, 23:27
Ліонель Мессі витягнув «альбіселесте» до фіналу Мундіалю-2026
Ямаль і Мессі грають. Іспанія і Аргентина показали склади на фінал Чемпіонату світу 2026
19 липня, 21:05

Новини

Гвардіола ухвалив остаточне рішення щодо роботи в збірній Італії
Гвардіола ухвалив остаточне рішення щодо роботи в збірній Італії
Підсанкційний росіянин Дворкович відмовився брати участь у виборах президента ФІДЕ
Підсанкційний росіянин Дворкович відмовився брати участь у виборах президента ФІДЕ
Олійникова знялася з турніру у Гамбурзі перед чвертьфіналом
Олійникова знялася з турніру у Гамбурзі перед чвертьфіналом
Спрощений VAR. В українській Першій лізі працюватиме система відеоповторів
Спрощений VAR. В українській Першій лізі працюватиме система відеоповторів
Снігур вдруге у кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA
Снігур вдруге у кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA
Усик та Ф'юрі можуть провести бій на голих кулаках
Усик та Ф'юрі можуть провести бій на голих кулаках

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
104K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
68K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua