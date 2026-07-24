Спрощений VAR. В українській Першій лізі працюватиме система відеоповторів

Технологію планують використовувати вже з початку сезону 2026/27 у тестовому режимі

Українська асоціація футболу (УАФ) запроваджує систему відеопідтримки FVS (Football Video Support), розроблену ФІФА, на матчах Першої ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

FVS – це спрощена та доступніша альтернатива VAR. Її суть полягає в тому, щоб арбітр отримував можливість переглянути відеоповтор ключового епізоду на моніторі біля поля та ухвалити остаточне рішення. Вона не вимагає окремої бригади відеоасистентів, яка безперервно моніторить гру, та великої кількості камер. Необхідні кілька камер, оператор повторів та монітор у площі перегляду. Оператор може працювати як безпосередньо біля поля, так і віддалено – у такому разі матеріали передаються онлайн.

Запит на перегляд епізоду подає тренер. Кожен тренер має два запити на матч. Якщо після перегляду арбітр не змінив свого рішення, запит згоряє. Якщо регламент змагання передбачає додатковий час, команда отримує ще один запит, а невикористані у основний час запити переносяться на овертайм.

УАФ встановила п’ять категорій рішень, за якими можна буде запитувати про перегляд:

Гол/відсутність гола – порушення в атаці, що призвело до гола (офсайд, фол, гра рукою), вихід м’яча за межі поля, зарахування або незарахування гола, порушення під час пенальті;

Пенальті / відсутність підстав для пенальті – порушення в атаці перед епізодом, місце порушення (в штрафному майданчику або поза ним), помилково призначений або непризначений пенальті;

Пряма червона картка – позбавлення явної можливості забити гол, серйозне порушення, жорстока поведінка, образливі жести чи дії;

Помилкова ідентифікація – якщо арбітр показав жовту або червону картку не тому гравцю;

Помилково винесена друга жовта картка.

Відеоперегляд будуть робити лише після початкового рішення арбітра, або якщо було пропущено серйозний інцидент у грі. Суддя повинен приймати рішення у звичайному порядку, не чекаючи підказок від відеоповторів, і лише потім його рішення можна переглянути.

Систему застосовуватимуть у тестовому режимі на деяких матчах Першої ліги. Потім її планують масштабувати на всі матчі чемпіонату, щоби команди отримали рівні умови.

Новий сезон-2026/27 у Першій лізі стартує у п’ятницю, 24 липня. Першого дня зіграють два матчі: «Фенікс-Маріуполь» – «Вікторія», «Олександрія» – «Нива» Тернопіль.

Нагадаємо, що УАФ офіційно затвердила оновлений регламент чемпіонату України сезону 2026/27. Однією з головних змін стали нові правила щодо ліміту на легіонерів. Відтепер, якщо на полі одночасно перебуває хоча б один футболіст із громадянством країни Європейського Союзу, команда зможе використовувати до восьми легіонерів за умови, що на полі перебуватимуть щонайменше три українські гравці.

Якщо ж у складі немає жодного футболіста з паспортом країни ЄС, клуб, як і раніше, зобов’язаний одночасно випускати на поле щонайменше чотирьох українців.