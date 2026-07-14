Перед півфіналом Чемпіонату світу 2026 між Францією та Іспанією пройде хвилина мовчання 

Перед стартом поєдинку вшанують жертв однієї з найтрагічніших подій в історії сучасної Франції



Перший півфінал Чемпіонату світу 2026 між збірними Франції та Іспанії розпочнеться з хвилини мовчання на честь жертв теракту в Ніцці, який стався рівно десять років тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Еммануеля Макрона.

Роковини трагедії

Меморіальна церемонія відбудеться перед стартовим свистком на стадіоні в Арлінгтоні (штат Техас, США). Про проведення акції повідомив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, ініціативу французької сторони підтримав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

«Перед матчем Франція – Іспанія, через десять років після теракту в Ніцці, ми віддамо шану жертвам хвилиною мовчання. Дякую Президенту ФІФА Джанні Інфантіно за те, що він відгукнувся на прохання Франції та всього французького народу, який об'єднався в цій ініціативі. Ми ніколи не забудемо», – написав Макрон у соцмережі X.

Матч відбудеться 14 липня – у День взяття Бастилії, головне національне свято Франції. Саме цього дня у 2016 році в Ніцці сталася одна з найтрагічніших подій в історії країни. Під час святкових заходів на Англійській набережній водій вантажівки навмисно в'їхав у натовп людей, які спостерігали за феєрверком. Жертвами теракту стали 86 осіб, серед яких були діти та іноземні туристи, ще понад 400 людей зазнали поранень. Нападника ліквідували співробітники поліції, а відповідальність за атаку пізніше взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».

Вшанування інших трагічних подій на Чемпіонаті світу 2026

Це вже не перша меморіальна церемонія під час плейоф Чемпіонату світу. Перед чвертьфінальним матчем між Іспанією та Бельгією футболісти й уболівальники також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих унаслідок масштабних лісових пожеж в іспанській Андалусії.

Поєдинок Франція – Іспанія розпочнеться вже сьогодні, 14 липня, о 22:00 за київським часом. Переможець зустрічі вийде до фіналу Чемпіонату світу, де 19 липня зіграє з переможцем другого півфіналу між збірними Англії та Аргентини.

Нагадаємо, що слова експрем’єра Іспанії про збірну Франції «без французів» спровокували скандал.