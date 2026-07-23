Прогноз невтішний. Український воротар не залишив шансів «Динамо» у протистоянні з ПАОКом

Євген Кучеренко: Клас футболістів грецького клубу вищий

Український воротар Євген Кучеренко, який захищає кольори грецького «Панетолікоса», оцінив шанси київського «Динамо» в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи проти ПАОКа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спорт-Експрес Україна.

У четвер, 23 липня, команда Ігоря Костюка зіграє проти грецького ПАОКа. Зустріч відбудеться на стадіоні в польському Любліні і розпочнеться о 20:00 за київським часом.

«Фаворитом протистояння загалом бачу ПАОК. Чому? Все просто: підбір гравців грецької команди куди якісніший за тих, хто грає в «Динамо». Клас футболістів грецького клубу вищий. Говорю так, бо бачив матчі проти «Університаті Клуж»... В першому матчі «Динамо» має шанс зачепитися за нічию, але в Греції буде дуже важко.

По-перше – погода. Зараз тут спека шалена. Пишуть +32, але насправді відчувається як +40. По-друге – шалені грецькі фани, які влаштують пекло для «біло-синіх» й гнатимуть своїх улюбленців вперед.

Козир ПАОКа – класна гра на контратаках. Класно вміють грати на утримання. Часто будують атаки через фланги, розрізаючи поперечними передачами захист суперників. Взагалі, стиль гри дуже схожий на той, що сповідує донецький «Шахтар».

Як я вже говорив, клас гравців грецької команди вищий за київську, тому ставлю на ПАОК. Думаю, греки переможуть з рахунком 1:0 або 2:0», – підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, головний тренер «Динамо» Ігор Костюк прокоментував налаштування команди на гру та стан футболістів перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького ПАОКа.