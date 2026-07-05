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Віагра для адаптації до високогір'я. Тухель відреагував на чутки навколо збірної Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Віагра для адаптації до високогір'я. Тухель відреагував на чутки навколо збірної Англії
Томас Тухель відповів на провокативне запитання
фото: EFE

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Головний тренер національної команди Англії Томас Тухель поспілкувався з пресою перед матчем 1/8 фіналу Чемпіонату світу проти збірної Мексики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sports.

Німець поділився думками про вплив високогір'я на підопічних. Поєдинок відбудеться в Мехіко. Столиця Мексики розташована на висоті 2240 м над рівнем моря.

«Знаєте, ми відчуваємо вплив клімату, навіть коли не тренуємося. Наприклад, сьогодні в мене трохи боліла голова, поки я був у готелі. Я спав не так добре, як раніше, та це не те, до чого неможливо адаптуватися чи не можна впоратися. Думаю, гравці відчули це ще в перші хвилини тренування, а з плином часу впоралися краще. Маємо те, що маємо. Фізично ми не можемо адаптуватися», – пояснив Тухель.

Окремо німецький фахівець відповів на запитання щодо вживання футболістами віагри. У медіа припустили, що медичний штаб англійців запропонував препарат, аби впоратися з особливим кліматом Мехіко.

«Мені не надходила така інформація, тож це неправда», – лаконічно відповів Тухель, стримуючи сміх.

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Томас Тухель

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