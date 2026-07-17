«Ліверпуль» продовжив контракт із тіньовим лідером команди

Мерсисайдці прагнуть зберегти важливого виконавця

Півзахисник Домінік Собослаї пролонгував договір із англійським «Ліверпулем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Угорець уклав контракт до літа 2031 року. Попередня угода хавбека з «червоними» була розрахована до завершення сезону 2027/28. Утім, «Ліверпуль» вирішив покращити фінансові умови договору.

«Можливо, це мій найважливіший день. Є ще кілька днів, які були важливішими – мабуть, перший, коли я підписав контракт із «Ліверпулем», і той, коли в мене народилася дитина, звісно. Але в моїй футбольній кар'єрі я можу сказати, що це один із трьох найважливіших днів. Дуже щасливий. Не можу дочекатися повернення. Я не втомлююся повторювати, що просто щасливий бути тут», – заявив Собослаї.

Угорський півзахисник приєднався до англійського гранда влітку 2023 року. Німецький РБ «Лейпциг» тоді отримав за нього 70 млн євро. Раніше хавбек виступав за австрійські «Ред Булл Зальцбург» і «Ліферінг». У минулому сезоні Собослаї зіграв 53 поєдинки в усіх турнірах, в яких оформив 13 голів і 12 асистів.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.