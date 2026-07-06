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Черговий тренер пішов із посади після вильоту з Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Черговий тренер пішов із посади після вильоту з Чемпіонату світу 2026
Карлуш Кейруш завершив роботу з ганцями
фото: EFE

Національна команда з Африки залишилася без досвідченого керманича

Карлуш Кейруш попрощався зі збірною Гани після вильоту з Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram фахівця.

Досвідчений тренер попрацював на посаді лише три місяці. «Чорні зірки» призначили португальця керманичем національної команди замість Отто Аддо. Місцевий фахівець провалив підготовку до Чемпіонату світу (ЧС) 2026.

«Футбол, як і життя, вчить нас одному вічному уроку: або ти перемагаєш, або ти вчишся. Я залишаю цю подорож, пишаючись тим, чого ми досягли, але також зі здоровим незадоволенням тих, хто завжди прагнув більшого. Досягнення вищого рівня ніколи не повинні бути кінцевою метою – це початок ще більших амбіцій», – написав Кейруш.

Збірна Гани на ЧС-2026

«Чорні зірки» розпочали груповий етап турніру з перемоги над Панамою (1:0). Єдиний м'яч оформив хавбек Іренк'ї. Потім підопічні Кейруша розписали сенсаційну нічию зі збірною Англії (0:0). А в останньому турі ганці поступилися Хорватії (1:2) з голом оборонця Лукассена.

Збірна Гани пробилася у плейоф за рейтингом третіх на фініші команд. У рамках 1/16 фіналу африканці зазнали поразки від Колумбії (0:1). Цей виступ «чорних зірок» став найкращим із часів ЧС-2010, коли національна команда дійшла до чвертьфіналу турніру.

Чим відомий Карлуш Кейруш

Народився у Мозамбіку в колоніальні часи, а до Лісабона переїхав у 1975 році після нетривалої ігрової кар'єри. У столиці Португалії зайнявся тренерським ремеслом.

Спершу працював із молоддю у скромному «Олівайші», «Белененсеші», асистентом головного тренера в «Ешторілі». У 1984-1991 роках тренував різноманітні юнацькі та молодіжні збірні Португалії. Двічі тріумфував на чемпіонатах світу U-20 та одного разу – на Євро серед 16-річних.

У 1991-му вперше очолив національну команду Португалії. Пізніше працював на клубному рівні з лісабонським «Спортінгом», амерканським «Нью-Йорк Метростарз», японською «Нагоєю Грампус Ейт», мадридським «Реалом». Багато років був асистентом Алекса Фергюсона в англійському «Манчестер Юнайтед».

Чимало працював зі збірними (ОАЕ, Південно-Африканська Республіка, Іран (двічі), Колумбія, Єгипет, Катар, Оман). У 2008-2010 роках вдруге працював із Португалією. Найбільших успіхів досягнув із єгипетською збірною, яку вивів у фінал Кубка Африки-2021. Зі «Спортінгом» виграв Кубок і Суперкубок Португалії, а з «Реалом» – Суперкубок Іспанії.

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 тренер

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