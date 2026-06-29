Збірна України з баскетболу перемогла Литву у контрольному матчі

Збірна України з баскетболу вперше в історії перемогла команду Литви на її майданчику

Збірна України провела другий контрольний матч в рамках підготовки до кваліфікаційних ігор ЧС-2027 проти Грузії та Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Суперниками української команди була збірна Литви.

Хід гри

У середині першої чверті Литва пішла у відрив – 22:14. Однак, збірна України змогла скоротити відставання: на першу перерву команди вирушили за рахунку 27:23 на користь Литви.

На початку другої десятихвилинки Литва знову пішла у відрив, отримавши перевагу у 9 очок (34:25). Однак два поспіль триочкових від Михайлюка повернули Україну до гри. За рахунку 39:38 команди вирушили на тайм-аут, але збірна України змогла спочатку наздогнати суперника, а потім і перегнати – це Тиртишник поцілив з дальньої дистанції, встановивши рахунок 51:50. Зрештою, до великої перерви команди грали «на гойдалках» і першу половину підсумували рахунком 55:55.

У третьому ігровому періоді збірній України довелося стримувати тиск суперника. Після тайм-ауту в середині чверті, наша команда здійснила ривок 9-2 і отримала шість очок переваги (74:68). Лей-ап від Ткаченка на останній секунді дозволив українській команді піти на останню перерву за рахунку 77:74.

Заключна десятихвилинка змусила понервувати усіх: попри продуктивність української атаки, Литва не вимикалася з боротьби навіть за рахунку 75:84. Але і команді Айнарса Багатскіса утримати перевагу у 9 балів не вдалося: ривок 9-0 від литовців повернув інтригу на останні хвилини матчу. І все ж, збірна України змогла активізуватися і в захисті, і в нападі, і довела справу до перемоги: Ковляр заробляв на собі фоли та вдало реалізовував штрафні кидки, а у вирішальні секунди Андрій Войналович виграв підбирання після хибного штрафного кидка Браздейкіса, заробив на собі фол та реалізував обидва штрафні кидки. Часу на порятунок у Литви вже не залишилось: 96:92 на користь України.

Таким чином, збірна України вперше в історії перемогла команду Литви на її майданчику. При цьому, Святослав Михайлюк набрав 26 очок ще у першій половині, а загалом збірна України реалізувала 13 з 36 триочкових спроб.

Наступний матч національна збірна проведе 2 липня проти команди Грузії у Ризі.

Контрольний матч

Литва – Україна 92:96 (27:23, 28:32, 19:22, 18:19)

Литва: Саргюнас 2, Якучоніс 12 + 10 передач, Бузеліс 9 + 6 підбирань, Тубеліс 28 + 8 підбирань + 3 передачі, Валанчюнас 16 + 13 підбирань – старт; Браздейкіс 6 + 4 підбирання + 4 передачі, Блажевич 9 + 3 підбирання, Нормантас 8, Радзевічус 2, Велічка 0.

Україна: Ковляр 23 + 8 підбирань + 3 передачі, Ткаченко 10, Бобров 2 + 5 підбирань + 3 передачі, Михайлюк 26 + 4 перехоплення, Скапінцев 6 + 8 підбирань + 4 передачі – старт; Войналович 11 + 3 підбирання, Кобзистий 9 + 3 підбирання, Лукашов 2 + 4 передачі, Тиртишник 3, Кличко 2, Сипало 2, Ковальов 0, Шеліст 0.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)