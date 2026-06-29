Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з баскетболу перемогла Литву у контрольному матчі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з баскетболу перемогла Литву у контрольному матчі
Святослав Михайлюк набрав 26 очок у грі проти Литви
фото: ФБУ

Збірна України з баскетболу вперше в історії перемогла команду Литви на її майданчику

Збірна України провела другий контрольний матч в рамках підготовки до кваліфікаційних ігор ЧС-2027 проти Грузії та Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Суперниками української команди була збірна Литви.

Хід гри

У середині першої чверті Литва пішла у відрив – 22:14. Однак, збірна України змогла скоротити відставання: на першу перерву команди вирушили за рахунку 27:23 на користь Литви.

На початку другої десятихвилинки Литва знову пішла у відрив, отримавши перевагу у 9 очок (34:25). Однак два поспіль триочкових від Михайлюка повернули Україну до гри. За рахунку 39:38 команди вирушили на тайм-аут, але збірна України змогла спочатку наздогнати суперника, а потім і перегнати – це Тиртишник поцілив з дальньої дистанції, встановивши рахунок 51:50. Зрештою, до великої перерви команди грали «на гойдалках» і першу половину підсумували рахунком 55:55.

У третьому ігровому періоді збірній України довелося стримувати тиск суперника. Після тайм-ауту в середині чверті, наша команда здійснила ривок 9-2 і отримала шість очок переваги (74:68). Лей-ап від Ткаченка на останній секунді дозволив українській команді піти на останню перерву за рахунку 77:74.

Заключна десятихвилинка змусила понервувати усіх: попри продуктивність української атаки, Литва не вимикалася з боротьби навіть за рахунку 75:84. Але і команді Айнарса Багатскіса утримати перевагу у 9 балів не вдалося: ривок 9-0 від литовців повернув інтригу на останні хвилини матчу. І все ж, збірна України змогла активізуватися і в захисті, і в нападі, і довела справу до перемоги: Ковляр заробляв на собі фоли та вдало реалізовував штрафні кидки, а у вирішальні секунди Андрій Войналович виграв підбирання після хибного штрафного кидка Браздейкіса, заробив на собі фол та реалізував обидва штрафні кидки. Часу на порятунок у Литви вже не залишилось: 96:92 на користь України.

Таким чином, збірна України вперше в історії перемогла команду Литви на її майданчику. При цьому, Святослав Михайлюк набрав 26 очок ще у першій половині, а загалом збірна України реалізувала 13 з 36 триочкових спроб. 

Наступний матч національна збірна проведе 2 липня проти команди Грузії у Ризі.

Контрольний матч

Литва – Україна 92:96 (27:23, 28:32, 19:22, 18:19)

  • Литва: Саргюнас 2, Якучоніс 12 + 10 передач, Бузеліс 9 + 6 підбирань, Тубеліс 28 + 8 підбирань + 3 передачі, Валанчюнас 16 + 13 підбирань – старт; Браздейкіс 6 + 4 підбирання + 4 передачі, Блажевич 9 + 3 підбирання, Нормантас 8, Радзевічус 2, Велічка 0.
  • Україна: Ковляр 23 + 8 підбирань + 3 передачі, Ткаченко 10, Бобров 2 + 5 підбирань + 3 передачі, Михайлюк 26 + 4 перехоплення, Скапінцев 6 + 8 підбирань + 4 передачі – старт; Войналович 11 + 3 підбирання, Кобзистий 9 + 3 підбирання, Лукашов 2 + 4 передачі, Тиртишник 3, Кличко 2, Сипало 2, Ковальов 0, Шеліст 0. 

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол Святослав Михайлюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найрезультативнішим у складі збірної України став Святослав Михайлюк
Збірна України з баскетболу поступилася Анголі у контрольному матчі
25 червня, 21:39
Матчі збірної України з баскетболу проти Анголи та Литви транслюватиме Київстар ТБ
Визначився транслятор матчів збірної України з баскетболу проти Анголи та Литви
22 червня, 15:53
Наша національна команда з рахунком 13:21 в фінальному матчі етапу поступилась збірній Австралії
Збірна України з баскетболу 3х3 здобула срібло етапу Жіночої серії
22 червня, 11:25
Мустяца та Лопухов в складі збірної України зупинились за крок від здобуття путівки на континентальну першість
Українці Мустяца і Лопухов зіграють на головному змаганні Світового туру з баскетболу 3х3
19 червня, 09:39
Підопічні Володимира Журжія з першого місця групи D вийшли до плейоф
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 стартувала з перемоги у відборі на Чемпіонат Європи
17 червня, 11:12
Джеймс Харден опинився у неприємній ситуації під час непростого періоду у кар'єрі
Легендарний баскетболіст був заарештований: деталі скандалу
15 червня, 21:57
Клуб Ткаченка зазнав несподіваної поразки у вирішальній грі
Гравець збірної України став віцечемпіоном Хорватії з баскетболу
11 червня, 10:32
Трамп збирається відвідати гру «Нью-Йорк Нікс» – «Сан-Антоніо Сперс»
У США поліція через Трампа скасувала захід для фанатів «Нью-Йорк Нікс»
8 червня, 10:18
Кличко вдало проявив себе у матчах молодіжного чемпіонату Франції з баскетболу
Кличко-молодший став одним із лідерів молодіжного чемпіонату Франції за кількома показниками
1 червня, 11:08

Новини

Срібний призер Чемпіонату світу з боротьби Саргсян незаконно відвідав анексований Крим
Срібний призер Чемпіонату світу з боротьби Саргсян незаконно відвідав анексований Крим
Збірна України з баскетболу перемогла Литву у контрольному матчі
Збірна України з баскетболу перемогла Литву у контрольному матчі
Канада та Південна Африка визначили першого учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Канада та Південна Африка визначили першого учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Канада перемогла Південну Африку в 1/16 фіналу Чемпіонату світу
Канада перемогла Південну Африку в 1/16 фіналу Чемпіонату світу
Чергова збірна залишилася без тренера після фіаско на Чемпіонаті світу 2026
Чергова збірна залишилася без тренера після фіаско на Чемпіонаті світу 2026
Левандовскі переходить у Вищу лігу футболу США та Канади – інсайдер
Левандовскі переходить у Вищу лігу футболу США та Канади – інсайдер

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua