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«Карпати» з голами Русина та Сері переграли «Колос»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Карпати» з голами Русина та Сері переграли «Колос»
«Карпати» повернулись на вершину таблиці УПЛ
фото: ФК «Карпати»

Леви реабілітувались за поразку від «Шахтаря»

11 вересня відбувся матч шостого туру УПЛ між «Колосом» та «Карпатами». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись на стадіоні «Колос» у Ковалівці. Стартовий свисток пролунав о 13:00 за иївським часом.

Перемогу команда Фрна Фернандеса здобула завдяки двом голам у першому таймі: точному пострілу від Русина та голу новчачка команди Сері, який стався після відскоку до француза від каркасу воріт Моргуна.

У другому таймі голів команди не забивали.

«Карпати» посідають перше місце турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 13 пункті. «Колос» з двома пунктам залишається 15-м.

Українська Прем'єр-ліга. 6-й тур

«Колос» – «Карпати» – 0:2

Голи: Русин, 6, Сері, 20

До слова, «Шахтар» зіграв внічию з ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка)

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