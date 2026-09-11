«Карпати» з голами Русина та Сері переграли «Колос»
Леви реабілітувались за поразку від «Шахтаря»
11 вересня відбувся матч шостого туру УПЛ між «Колосом» та «Карпатами». Про це повідомляє «Главком».
Команди зустрілись на стадіоні «Колос» у Ковалівці. Стартовий свисток пролунав о 13:00 за иївським часом.
Перемогу команда Фрна Фернандеса здобула завдяки двом голам у першому таймі: точному пострілу від Русина та голу новчачка команди Сері, який стався після відскоку до француза від каркасу воріт Моргуна.
У другому таймі голів команди не забивали.
«Карпати» посідають перше місце турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 13 пункті. «Колос» з двома пунктам залишається 15-м.
Українська Прем'єр-ліга. 6-й тур
«Колос» – «Карпати» – 0:2
Голи: Русин, 6, Сері, 20
До слова, «Шахтар» зіграв внічию з ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.
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