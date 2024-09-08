Українські борці здобули золото та срібло на чемпіонаті світу (фото)

Чотири медалі, включаючи золото, для України на чемпіонаті світу з боротьби U20 в Іспанії

Збірна України з боротьби повертається з чемпіонату світу U20 в іспанській Понтеведрі з чотирма блискучими медалями. Наші спортсмени продемонстрували неймовірну майстерність та силу духу, виборовши золото та призові місця у запеклій боротьбі з найкращими борцями світу. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Чемпіонами та призерами стали

Єгор Якушенко – золото у греко-римській боротьбі (вагова категорія 97 кг).

Ірина Бондар – срібло у жіночій боротьбі (вагова категорія 62 кг).

Марія Орлевич –срібло у жіночій боротьбі (вагова категорія 76 кг).

Аїда Керимова – бронза у жіночій боротьбі (вагова категорія 50 кг).

Ці перемоги – результат наполегливої праці, відданості спорту та безмежної любові до України.

Нагадаємо, спортсменку змусили заховати українську наліпку з серцем на Паралімпіаді-2024.