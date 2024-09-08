Українські борці здобули золото та срібло на чемпіонаті світу (фото)
Чотири медалі, включаючи золото, для України на чемпіонаті світу з боротьби U20 в Іспанії
Збірна України з боротьби повертається з чемпіонату світу U20 в іспанській Понтеведрі з чотирма блискучими медалями. Наші спортсмени продемонстрували неймовірну майстерність та силу духу, виборовши золото та призові місця у запеклій боротьбі з найкращими борцями світу. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.
Чемпіонами та призерами стали
- Єгор Якушенко – золото у греко-римській боротьбі (вагова категорія 97 кг).
- Ірина Бондар – срібло у жіночій боротьбі (вагова категорія 62 кг).
- Марія Орлевич –срібло у жіночій боротьбі (вагова категорія 76 кг).
- Аїда Керимова – бронза у жіночій боротьбі (вагова категорія 50 кг).
Ці перемоги – результат наполегливої праці, відданості спорту та безмежної любові до України.
Нагадаємо, спортсменку змусили заховати українську наліпку з серцем на Паралімпіаді-2024.
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