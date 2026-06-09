Іменитий клуб чемпіонату Італії призначив тренером чемпіона світу-2006

Місцевий фахівець змінив одного середняка на інший

Італійська «Фіорентина» призначила Фабіо Гроссо головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Новий керманич флорентійців підписав контракт на два роки та обійняв посаду, що стала вакантною після звільнення Паоло Ванолі. Останній очолив «Фіорентину» восени після провального старту сезону під керівництвом Стефано Піолі. Ванолі врятував «фіалок» від вильоту.

Натомість Гроссо в кампанії 2025/26 працював із «Сассуоло». Після повернення до Серії A «нероверді» спокійно фінішували в середині турнірної таблиці. Команда з Емілії-Романьї набрала 49 очок і посіла 11-те місце.

Чим відомий Фабіо Гроссо

Уродженець Рима, вихованець скромного «Ренато Курі» з Чіти-Сант-Анджело. Також виступав за «К'єті», «Перуджу», «Палермо», міланський «Інтер», французький «Ліон» і туринський «Ювентус».

Виграв Скудетто та Суперкубок Італії з «Інтером», а також тріумфував у Лізі 1, Кубку та Суперкубку Франції – з «Ліоном». У лавах «Юве» виграв титул Серії A. Разом зі збірною Італії переміг на ЧС-2006.

Тренерська кар'єра Фабіо Гроссо

У 2017 році став головним тренером «Барі». Після одного сезону на чолі «півників» перебрався до «Верони». Згодом тренував «Брешію» і швейцарський «Сьйон».

Посеред сезону 2021/22 очолив «Фрозіноне» та в наступній кампанії привів команду до титулу Серії B. У 2023-му кілька місяців невдало попрацював із «Ліоном». Повернувся на батьківщину та перед сезоном 2024/25 став керманичем «Сассуоло». Відразу тріумфував із «нероверді» в Серії B.

До слова, функціонер «Мілана» Златан Ібрагімовіч лобіює призначення Хаві Ернандеса. Напередодні «россонері» звільнили Аллегрі. Вакантними також стали посади виконавчого, спортивного та технічного директорів.

Нагадаємо, керманич «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.