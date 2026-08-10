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Крачко став срібним призером юніорського Чемпіонату Європи з веслувального слалому

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Крачко став срібним призером юніорського Чемпіонату Європи з веслувального слалому
Крачко повертається з Франції з нагородою
фото: canoeslalom.ukraine

У французькому Епіналі завершився Чемпіонат Європи серед юніорів (U18) та молоді (U23) з веслувального слалому

Архип Крачко став срібним призером юніорського Чемпіонату Європи з веслувального слалому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У французькому Епіналі завершився Чемпіонат Європи серед юніорів (U18) та молоді (U23) з веслувального слалому. Континентальна першість, що тривала з 3 до 9 серпня, зібрала 356 спортсменів із 30 країн, серед яких 11 представників України.

Срібну нагороду в індивідуальних змаганнях в каяк-кросі на час серед юніорів здобув 16-річний Архип Крачко. Українець показав другий результат – 39,26 секунди, поступившись переможцю з Польщі лише 0,12 секунди.

Для Архипа Крачка це вже друга срібна медаль на великих міжнародних стартах цього сезону: наприкінці червня спортсмен став віцечемпіоном світу серед юніорів у каяк-кросі.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: спорт

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