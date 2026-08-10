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Історичне досягнення. Бельченко здобула срібло Чемпіонату світу U20 з легкої атлетики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Історичне досягнення. Бельченко здобула срібло Чемпіонату світу U20 з легкої атлетики
Єдину нагороду для збірної України на світовій першості здобула 19-річна Ольга Бельченко
фото: Федерація легкої атлетики України

Нагорода Бельченко – перша в історії медаль нашої збірної у жіночих стрибках із жердиною на світових юніорських першостях

Ольга Бельченко стала срібною призеркою Чемпіонату світу U20 з легкої атлетики у стрибках із жердиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 5-9 серпня американський Орегон приймав світову першість серед юніорів. Участь у змаганнях брали 18 представників України – 11 чоловіків та 7 жінок.

Єдину нагороду для збірної України на світовій першості здобула 19-річна Ольга Бельченко, яка посіла друге місце у стрибках із жердиною.

До фіналу українка підходила з особистим рекордом 4,40 м. Саме цю висоту Ольга підкорила у фіналі з першої спроби. Після цього боротьба за найвищу нагороду розгорнулася виключно між нею та представницею Чехії Ніколь Крутіловою. Суперниця з першого разу «взяла» 4,45 м, тоді як українці це не вдалося і вона перенесла дві спроби, що залишилися, на 4,50 м.

На висоті 4,50 м Ольга не змогла виконати результативний стрибок. Представниця Чехії також не впоралася з 4,50 м, однак завдяки результату на 4,45 м здобула «золото», а українка завершила змагання на другому місці. Трійку призерок замкнула американка Кайлі Нейра (4,35 м).

Срібна нагорода Ольги Бельченко стала першою для України на чемпіонатах світу U20 з 2022 року. Крім того, це перша в історії медаль української збірної у жіночих стрибках із жердиною на світових юніорських першостях.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: легка атлетика стрибки з жердиною

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