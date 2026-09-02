В Аргентині призупинятимуть усі матчі: особливий жест на честь Мессі

На честь Ліонеля Мессі в Аргентині наближчого тижня призупинятимуть усі матчі на 10-й хвилині

У Аргентині проведуть акцію на честь легенди футболу

У Аргентині підготували особливий жест на честь легендарного Ліонеля Мессі, який оголосив про завершення кар'єри у національній збірній. Про це повідомляє «Главком».

Цими вихідними поєдинки у всіх турнірах та дивізіонах Аргентини призупинятимуться на 10-й хвилині – це будуть робити для проведення хвилини овацій на честь 39-річного нападника «Інтер Маямі».

Ліонель Мессі провів видатну кар'єру у збірні Аргентини: з ним біло-блакитні двічі завоювали Копа Америка (2021, 2024), здобули золото Чеміонату світу у 2022 році та двічі взяли срібло мундіалю – у 2014 та 2026 роках. Статистика форарда у складі збірної виглядає наступним чином: 207 зіграних матчів, 125 забитих м'ячів та 68 результативних передач.

За свою кар'єру Ліонель Мессі завоював 47 трофеїв, за цим показником він є лідером в історії футболу. Також аргентинець отримав найбільше «Золотих м'ячів» – вісім. Найближчим до форварда «Інтер Маямі» у цьому показниу є Кріштіану Роналду, який завойовував цю нагороду п'ять разів.

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