Головна Спорт Новини
search button user button menu button

В Аргентині призупинятимуть усі матчі: особливий жест на честь Мессі

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
В Аргентині призупинятимуть усі матчі: особливий жест на честь Мессі
На честь Ліонеля Мессі в Аргентині наближчого тижня призупинятимуть усі матчі на 10-й хвилині
фото: Instagram Ліонеля Мессі

У Аргентині проведуть акцію на честь легенди футболу

У Аргентині підготували особливий жест на честь легендарного Ліонеля Мессі, який оголосив про завершення кар'єри у національній збірній. Про це повідомляє «Главком».

Цими вихідними поєдинки у всіх турнірах та дивізіонах Аргентини призупинятимуться на 10-й хвилині – це будуть робити для проведення хвилини овацій на честь 39-річного нападника «Інтер Маямі». 

Ліонель Мессі провів видатну кар'єру у збірні Аргентини: з ним біло-блакитні двічі завоювали Копа Америка (2021, 2024), здобули золото Чеміонату світу у 2022 році та двічі взяли срібло мундіалю – у 2014 та 2026 роках. Статистика форарда у складі збірної виглядає наступним чином: 207 зіграних матчів, 125 забитих м'ячів та 68 результативних передач.

За свою кар'єру Ліонель Мессі завоював 47 трофеїв, за цим показником він є лідером в історії футболу. Також аргентинець отримав найбільше «Золотих м'ячів» – вісім. Найближчим до форварда «Інтер Маямі» у цьому показниу є Кріштіану Роналду, який завойовував цю нагороду п'ять разів.

Нагадаємо, що футболіста «Реала» позбавили водійських прав на вісім місяців через водіння у нетверезому стані.

До слова, «Трабзонспор» Маліновського та Батагова зіграє товариський матч з «Зенітом» у Росії.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ерік Ламела через травми завершив свою професійну кар'єри
Колишній гравець збірної Аргентини отримав незвичну посаду в мексиканському клубі
3 серпня, 19:05
Безрученко зазначила, що у збірної Росії не може бути жодної зацікавленості щодо Булгучова
Матір російського футболіста «Атлетіко» заявила, що він «кричатиме, як ненормальний», щоб не грати за РФ
5 серпня, 16:18
Мартін Шеріф є вихованцем академії «Евертона», але за основну команду він ще не заграв
Одноклубник Миколенка погорів на ставках: яке покарання йому загрожує
13 серпня, 20:40
Ванат: Я, як професійний гравець, був готовий вийти на поле, але ситуація склалась інакше
Ванат відмовився виходити на поле? З'явився коментар українського нападника «Жирони»
17 серпня, 13:56
У сезоні 2025/26 Ундав провів за «Штутгарт» 46 матчів, забив 25 голів та зробив 14 асистів
«Я мало не помер». Футболіст збірної Німеччини розповів про проблеми зі здоров'ям
20 серпня, 09:23
Джед Йорк відбувся легким покаранням за свої дії
Співвласник клубу АПЛ потрапив під арешт у США у справі про проституцію
24 серпня, 22:46
«Барса» тричі переграла «левів» у сезоні 2025/26
«Барселона» – «Атлетік». Прогноз і анонс на матч першого туру чемпіонату Іспанії Реклама
27 серпня, 10:30
Матчі 1/16 фіналу відбудуться 8-14 вересня
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу
27 серпня, 14:44
Джон Макгінн в оточенні двох суперників
«Астон Вілла» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч другого туру чемпіонату Англії Реклама
31 серпня, 16:00

Новини

«Баварія» розгромила «Оснабрюк» та вийшла до другого раунду Кубку Німеччини
«Баварія» розгромила «Оснабрюк» та вийшла до другого раунду Кубку Німеччини
В Аргентині призупинятимуть усі матчі: особливий жест на честь Мессі
В Аргентині призупинятимуть усі матчі: особливий жест на честь Мессі
Марта Костюк здолала Стівенс та вийшла до третього кола US Open
Марта Костюк здолала Стівенс та вийшла до третього кола US Open
Медичний штаб «Динамо» лікував футболіста не від тієї травми, яку він зазнав
Медичний штаб «Динамо» лікував футболіста не від тієї травми, яку він зазнав
«Ми виконали гарну роботу». Багатскіс підбив підсумки виступу збірної України у літніх матчах кваліфікації ЧС
«Ми виконали гарну роботу». Багатскіс підбив підсумки виступу збірної України у літніх матчах кваліфікації ЧС
Масова бійка футболістів перервала серію пенальті у грі Кубка Росії
Масова бійка футболістів перервала серію пенальті у грі Кубка Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
104K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
84K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
82K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua