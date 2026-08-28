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Тріумфатор Євро-2024 сенсаційно опинився в другому дивізіоні Іспанії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Тріумфатор Євро-2024 сенсаційно опинився в другому дивізіоні Іспанії
Альваро Мората безславно повернувся на батьківщину
фото: EFE

Присмерк кар'єри форварда приголомшив шанувальників футболу

Нападник Альваро Мората змінив італійський «Комо» на іспанський «Леганес». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Колектив із передмістя Мадрида новий сезон розпочав у Сегунді. «Пепінерос» орендували чемпіона Європи до кінця кампанії. «Леганес» також матиме опцію викупу Морати.

Уродженець столиці Іспанії на дорослому рівні дебютував за мадридський «Реал». Пізніше він також захищав кольори місцевого «Атлетіко». Також форвард у чемпіонаті Італії («Ювентус», «Мілан», «Комо»), Англії («Челсі») та Туреччині («Галатасарай»).

Мората в минулому сезоні зіграв 30 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав лише один гол. Контракт іспанця з «Комо» чинний до літа 2029 року.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Леґанес Альваро Мората Сеґунда

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