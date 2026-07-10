Мбаппе встановив новий рекорд чемпіонатів світу та повторив ще один

Форвард не втомлюється переписувати історію турніру

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом в історії, який зіграв 20 матчів на Кубку світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Капітан «триколірних» вийшов у старті на поєдинок 1/4 фіналу Чемпіонату світу (ЧС) 2026 проти збірної Марокко. У день матчу Мбаппе виповнився 27 років 201 день. Щоразу форвард виходив на поле під керівництвом Дідьє Дешама.

Нападник також повторив національний рекорд. Відтепер Мбаппе ділить з ексголкіпером збірної Франції Уго Льорісом першість за кількістю матчів на турнірі. Воротар узяв участь в чотирьох Кубках світу (2010, 2014, 2018, 2022), а форвард приїхав на третій (2018, 2022, 2026).

На ЧС-2026 до поєдинку з марокканцями Мбаппе зіграв п'ять поєдинків. До свого активу він записав сім голів. Також француз віддав дві результативні передачі.

Пари 1/4 фіналу ЧС-2026

Стадія стартуватиме 9 липня. Першим поєдинком став якраз поєдинок збірної Франції проти національної команди Марокко. Останній півфіналіст визначиться у ніч на неділю, 12 липня.

Усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Франція – Марокко

Іспанія – Бельгія

Норвегія – Англія

Швейцарія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.