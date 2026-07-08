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Кляті пенальті й такі різні сльози зірок. Найяскравіші фото 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Кляті пенальті й такі різні сльози зірок. Найяскравіші фото 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Енцо Фернандес вирішив долю протистояння з «фараонами»
фото: Getty Images

На турнірі визначили вісімку найкращих команд планети

Напередодні завершився раунд 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Підбірка світлин за підсумками другої стадії плейоф – у матеріалі «Главкома».

Мундіаль поступово перетворюється в турнір європейських збірних. Боротьбу за трофей продовжують шість національних команд зі Старого світу та лише дві – Марокко й Аргентина – з-за його меж. Остання розіграла справжню драму, дотиснувши збірну Єгипту (3:2) в останні хвилини після двох пропущених м'ячів. Ще й Ліонель Мессі не реалізував одинадцятиметровий!

Ліонель Мессі надалі навряд буде пенальтистом Аргентини
Ліонель Мессі надалі навряд буде пенальтистом Аргентини
фото: Getty Images

Погоріла на пенальті Бразилія. Пентакампеони світу в поєдинку з Норвегією (1:2) двічі виконували удари з «позначки». Ветеран Неймар свою спробу реалізував, але на той час підопічні Карло Анчелотті вже поступалися 0:2. А от хавбек Бруну Гімараес не переграв голкіпера з пенальті ще за нулів на табло.

Тож емоційні «селесао» покинули турнір у сльозах. І тут шляхи бразильського футболу з аргентинським знову розійшлися. «Альбіселесте» теж плакали. Щоправда, від щастя. Та важкі перемоги чинних чемпіонів світу насторожують вболівальників Мессі та компанії.

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Найяскравіші фото 1/8 фіналу ЧС-2026
фото: Getty Images

Найпереконливішою на Кубку світу залишається збірна Франції. Цього разу «триколірні» обмежилися мінімальною перемогою. Звитягу над Парагваєм забезпечив Кіліан Мбаппе, який показав майстер-клас із реалізації одинадцятиметрових.

Переконливість команди Дідьє Дешама криється не лише в забитих м'ячах. Усі провокації, стусани та конфлікти французи зустрічали з посмішкою. А за потреби ставали горою за свого лідера. Мбаппе від «гуарані» дісталося найбільше.

Кіліан Мбаппе веде Францію турнірним шляхом далі
Кіліан Мбаппе веде Францію турнірним шляхом далі
фото: Getty Images

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Кляті пенальті й такі різні сльози зірок. Найяскравіші фото 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
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