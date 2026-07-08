Кляті пенальті й такі різні сльози зірок. Найяскравіші фото 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
На турнірі визначили вісімку найкращих команд планети
Напередодні завершився раунд 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Підбірка світлин за підсумками другої стадії плейоф – у матеріалі «Главкома».
Мундіаль поступово перетворюється в турнір європейських збірних. Боротьбу за трофей продовжують шість національних команд зі Старого світу та лише дві – Марокко й Аргентина – з-за його меж. Остання розіграла справжню драму, дотиснувши збірну Єгипту (3:2) в останні хвилини після двох пропущених м'ячів. Ще й Ліонель Мессі не реалізував одинадцятиметровий!
Погоріла на пенальті Бразилія. Пентакампеони світу в поєдинку з Норвегією (1:2) двічі виконували удари з «позначки». Ветеран Неймар свою спробу реалізував, але на той час підопічні Карло Анчелотті вже поступалися 0:2. А от хавбек Бруну Гімараес не переграв голкіпера з пенальті ще за нулів на табло.
Тож емоційні «селесао» покинули турнір у сльозах. І тут шляхи бразильського футболу з аргентинським знову розійшлися. «Альбіселесте» теж плакали. Щоправда, від щастя. Та важкі перемоги чинних чемпіонів світу насторожують вболівальників Мессі та компанії.
Найпереконливішою на Кубку світу залишається збірна Франції. Цього разу «триколірні» обмежилися мінімальною перемогою. Звитягу над Парагваєм забезпечив Кіліан Мбаппе, який показав майстер-клас із реалізації одинадцятиметрових.
Переконливість команди Дідьє Дешама криється не лише в забитих м'ячах. Усі провокації, стусани та конфлікти французи зустрічали з посмішкою. А за потреби ставали горою за свого лідера. Мбаппе від «гуарані» дісталося найбільше.
До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.
Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.
Коментарі — 0