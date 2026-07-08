ФІФА ухвалила рішення щодо жовтої картки зірки збірної Франції на Чемпіонаті світу

«Триколірні» оскаржили попередження провідного футболіста

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не скасувала жовту картку півзахисника національної команди Франції Майкла Олісе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMC Sport.

Хавбек отримав «гірчичник» у 1/8 фіналу Кубка світу. Арбітр попередив Олісе за підсумками сутички з півзахисником збірної Парагваю Матіасом Галарсою. Той упав на газон під час конфлікту, хоча француз лише приклав палець до губ.

«Ситуація з жовтою карткою не змінилася. Сьогодні вранці ми отримали сповіщення від ФІФА», – заявив головний тренер французької збірної Дідьє Дешам.

Федерація футболу Франції намагалася оскаржити «гірчичник» Олісе, побоюючись втратити півзахисника на вирішальні поєдинки Чемпіонату світу. Якщо він отримає попередження в чвертьфіналі Мундіалю проти збірної Марокко, то пропустить півфінал турніру. Наразі в активі хавбека п'ять асистів у п'яти матчах ЧС-2026.

Пари 1/4 фіналу ЧС-2026

Стадія стартуватиме 9 липня. Першим поєдинком стане якраз поєдинок збірної Франції проти національної команди Марокко. Останній півфіналіст визначиться у ніч на неділю, 12 липня.

Усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Франція – Марокко

Іспанія – Бельгія

Норвегія – Англія

Швейцарія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.