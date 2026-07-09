Чвертьфінал Чемпіонату світу 2026 опинився під загрозою зриву

Організатори змушені розглянути перенесення одного з поєдинків

Матч між національною командою Норвегії та збірною Англії в 1/4 фіналу Чемпіонату світу (ЧС) можуть перенести через погодні умови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mirror.

Поєдинок запланований на 12 липня. Стартовий свисток зустрічі повинен прозвучати о 00:00 за київським часом. Натомість в американському Маямі, де на арені «Гард Рок Стедіум» відбудеться матч, буде 17 година.

Водночас синоптики прогнозують у Флориді до 34 градусів тепла та грози на вихідні. А через високу вологість повітря на момент початку матчу температура відчуватиметься як 43 градуси за Цельсієм. ФІФА також доведеться реагувати на потенційні блискавки та зупиняти чи взагалі перенести поєдинок.

Пари 1/4 фіналу ЧС-2026

Стадія стартуватиме 9 липня. Першим поєдинком стане якраз поєдинок збірної Франції проти національної команди Марокко. Останній півфіналіст визначиться у ніч на неділю, 12 липня.

Усі пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Франція – Марокко

Іспанія – Бельгія

Норвегія – Англія

Швейцарія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.