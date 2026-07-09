Лідер «Мілана» зазнав перелому в плейоф Чемпіонату світу 2026

Нападник пропустить частину підготовки до нового сезону

Вінгер італійського «Мілана» Крістіан Пулішіч дістав серйозну травму в 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Американець отримав забій та мікроперелом у великогомілковій та малогомілковій кістках. Нападник вибув на кілька тижнів. До тренувальних сесій в італійському «Мілані» він повернеться на початку серпня.

«Россонері» готуватимуться до нової кампанії в Океанії та Південно-Східній Азії. На початку серпня там підопічні Рубена Аморіма зіграють кілька спарингів. У першому турі Серії A «Мілан» зустрінеться з «Торіно» на виїзді 23 серпня.

У минулому сезоні Пулішіч зіграв 34 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і чотири результативні передачі. На ЧС-2026 нападник провів чотири поєдинки, в яких оформив один асист.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.