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Як її зупинити? Франція стала першим півфіналістом Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Як її зупинити? Франція стала першим півфіналістом Чемпіонату світу 2026
Кіліан Мбаппе вчергове на Чемпіонаті світу 2026 став ключовою фігурою матчу
фото: Getty Images

Марокко повторило долю минулої світової першості 

Збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Франція від самого старту захопила ініціативу та майже безперервно атакувала ворота Марокко. Уже в дебюті небезпечні моменти мали Кіліан Мбаппе й Дайо Упамекано, але в обох випадках блискуче зіграв Ясін Буну. Марокканці майже не виходили зі своєї половини поля, зосередившись на обороні та сподіваючись на контратаки.

На 25-й хвилині французи заробили пенальті після фолу Нуссаїра Мазрауї на Мбаппе. Після короткої перевірки VAR арбітр підтвердив своє рішення, однак сам «винуватець» не зміг реалізувати одинадцятиметровий: його, здається, збила вимушена пауза, адже Буну досить легко вгадав напрямок удару та врятував свою команду. До перерви Франція продовжувала тиснути: наприклад, Дезіре Дуе змарнував хороший шанс, а Люка Дінь перевірив на міцність поперечину потужним дальнім ударом.

Після відпочинку Марокко почало сміливіше діяти з м'ячем, але вирішальне слово все одно залишилося за французами. На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок. Незабаром Ісса Діоп отримав жовту картку за грубий фол на французькому капітані, а тренерський штаб Марокко спробував змінити хід гри подвійною заміною.

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт. Але для Франції після чудових десять хвилин настав неприємний момент. Наприкінці матчу Дідьє Дешам був змушений замінити свого героя Мбаппе, який отримав пошкодження, випустивши Жана-Філіпа Матету, а Дезіре Дуе поступився місцем Бредлі Барколя.

Це не завадило «Ле Бле» перемогти: попри фінальний штурм з боку Марокко, африканцям не вдалося взяти реванш за поразку в півфіналі Чемпіонату світу 2022. Цікаво, що поступилися вони з аналогічним рахунком до тієї зустрічі, так само пропустивши двічі. 

Чемпіонат світу 2026. 1/4 фіналу

Франція – Марокко 2:0 (0:0)

  • Голи: Мбаппе (60), Дембеле (66)

Нагадаємо, що Мбаппе встановив новий рекорд чемпіонатів світу та повторив ще один

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Теги: чемпіонат світу Франція Марокко Кіліан Мбаппе Дідьє Дешам Ісса Діоп Ясін Буну Дайо Упамекано Люка Дінь НОВИНИ ФУТБОЛУ

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