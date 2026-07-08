Норвезький Рембо, диво Аргентини, розпач «Ацтеки». Підсумки 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

Збірна Бразилії з футболу в черговий раз довела до сліз усю країну

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу завершився другий раунд плейоф. «Главком» пропонує згадати головні події на цій стадії турніру – що найбільше вразило, сподобалось та шокувало.

Матч туру

Звісно, за сценарієм матчу Аргентина – Єгипет немає рівних. Однак за якістю футболу битва на дощовій «Ацтеці» Мексика – Англія (2:3) була крутішою. Команда Томаса Тухеля не лише першою обіграла мексиканців на їх головній арені під час мундіалю, але й зробила це у меншості. Дубль Беллінгема, героїчний спротив самотнього Гордона в атаці та зірваний голос Кейна – все це з часом стане фольклором британських уболівальників. Як і травма Гендерсона, який серйозно пошкодив руку, святкуючи вихід у чвертьфінал. В Англії уже налаштовані на перший фінал світової першості з 1966 року, але у Норвегії на це свої плани.

Герой туру

Ви шукали Рембо на цьому чемпіонаті? Ви його отримали. Ерлінг Голанд фактично самотужки протягнув Норвегію у чвертьфінал мундіалю, оформивши дубль у поєдинку з Бразилією (2:1). Голанду вистачило 12 ударів на цьому чемпіонаті, щоб забити 7 голів – вражаюча статистика. Загалом його гольова серія за збірну триває вже 14 матчів (27 забитих м’ячів). Втім визнаємо, що футбол – це не кіно і без підтримки партнерів суперфорвард норвежців нічого б не досяг. Це як на драккарі вікінгів – хтось один б’є у барабан, а решта веслують.

Ерлінг Голанд забиває у ворота Бразилії фото: Getty Images

Невдахи туру

Якою б класною не була гра Норвегії, але більшість експертів чекали у чвертьфіналі саме Бразилію. Купа зірок, глибина складу, досвід і нові таланти – усього цього не вистачило «селесао» у поєдинку проти норвежців. Оновлений антирекорд з володіння м’ячем (лише 34%) продемонстрував або хибність задуму Карло Анчелотті, або ж силу Норвегії.

«Вони грали у незрозуміло що», – підсумував виступ бразильців на цьому чемпіонаті легендарний Златан Ібрагімовіч.

Найдивніше, що незважаючи на провал, Анчелотті не пішов у відставку. Гадаємо, далі йому буде працювати трохи легше, адже Неймар завершив свою кар’єру в збірній.

Гравці збірної Бразилії у розпачі після поразки від Норвегії фото: Getty Images

Сенсація туру

Голлівудські сценаристи отримали готовий сюжет для хітового трилера. До 78-ї хвилини Аргентина поступалася Єгипту 0:2, а Мессі ще й не забив пенальті. Само по собі це вже було найгучнішою сенсацією мундіалю. Втім далі команда Ліонеля Скалоні забила тричі (відзначились Ромеро, Мессі і Енцо Фернандес) і оформила найпізніший камбек в історії чемпіонатів світу (3:2), коли команда поступалася у два м'ячі та змогла перемогти без додаткового часу. Чинні чемпіони світу були на волосині, але створили диво у яке досі важко повірити. Скажімо, в Єгипті не вірять і кажуть, що це була найжахливіша змова арбітрів та ФІФА в історії футболу.

Енцо Фернандес забиває переможний гол Аргентини у матчі з Єгиптом фото: Getty Images

Скандал туру

«Бельгія врятувала Чемпіонат світу» – головна тема в коментарях після перемоги бельгійців над США (4:1).

Мовляв, якби вони не вибили американців, то невідомо, що придумав би в подальшому Дональд Трамп разом зі своїм другом Джанні Інфантіно. Може відміняли б голи суперників США на наступний день.

Поєдинок Бельгії проти американців відбувався на тлі безпрецедентної «справи Балогуна», про яку навіть після матчу говорили більше ніж про сам футбол. На щастя, європейці переконливо перемогли і спровокували хвилю тролінгу на адресу США, Трампа і ще одного швейцарця.

Фоларін Балогун в матчі проти Бельгії фото: Getty Images

Рекорди туру

У матчі з Єгиптом неймовірний Мессі побив низку чергових рекордів. Відтепер він лідирує у гонці бомбардирів в історії чемпіонатів світу, забивши 21 гол, та побив рекорд Дієго Марадони, ставши найкращим асистентом на мундіалях (9). Також в активі Ліонеля: найбільше матчів на чемпіонатах світу (31), гол у дев'ятому матчі ЧС поспіль, гол у шести поспіль матчах плейоф мундіалів. Крім цього, Мессі долучився і до антирекорду. Не забивши пенальті у ворота єгиптян, він припустився четвертого промаху із 11-метрової позначки на чемпіонатах світу та другого поспіль на одному мундіалі.

Десь за усім цим сумно спостерігав Кріштіану Роналду, для якого чемпіонат закінчився після вильоту від Іспанії (0:1). Однак португалець встиг прихопити з собою два досягнення. Він став найстаршим польовим гравцем, який зіграв повний матч у плейоф (у віці 41 року та 151 дня) та найстаршим автором голу в стикових матчах.

Ліонель Мессі розчулився після вистражданої перемоги над Єгиптом фото: Getty Images

Тренд туру

На стадії 1/8 фіналу вилетіли усі господарі чемпіонату. Симпатична Канада з талановитим Джессі Маршем на чолі програла Марокко (0:3). Канадці не зуміли стрибнути вище голови, але заслужили на повагу. Мексика драматично вилетіла від Англії і запам’ятался яскравим та емоційний футболом. Команда Хав'єра Агірре навіть справляла враження одного з фаворитів турніру, однак у потрібний момент не зуміла дотиснути англійців. Щодо збірної США, то команда постраждала від завищених очікувань і незграбної допомоги Трампа. За один день підопічні Маурісіо Почеттіно розгубили своїх прихильників за межами США і усі їх футбольні чесноти були забуті під пластом хейту і насміхань.

Святослав Василик, «Главком»