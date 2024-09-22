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Малиновський переніс операцію після важкої травми: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Малиновський переніс операцію після важкої травми: подробиці
Руслан Малиновський у лікарні
фото з відкритих джерел

Найближчими днями 31-річний українець розпочне реабілітацію

Український півзахисник «Дженоа» Руслан Малиновський переніс операцію після важкої травми, яку отримав напередодні в матчі 5-го туру італійської Серії А з «Венецією». Як повідомляється на офіційній сторінці «грифонів» у Instagram, хірургічне втручання було успішним. Найближчими днями 31-річний українець розпочне реабілітацію.

«Сьогодні вранці гравцеві Руслану Маліновському було зроблено операцію на правій щиколотці. Операція, проведена професором Федеріко Сантоліні та його командою, минула успішно. Гравець почувається добре і найближчими днями розпочне реабілітацію на базі клубу», – ідеться в заяві клубу.

Раніше «Дженоа» повідомила, що у Малиновського травма правої щиколотки – вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки. Терміни відновлення Руслана стануть відомі пізніше.

Цього сезону Малиновський провів п'ять матчів за «Дженоа» у чемпіонаті Італії, результативними діями не відзначався.

Матч «Венеція» – «Дженоа» завершився з рахунком 2:0 на користь господарів.

Наразі команда Малиновського з 5 очками після п'яти матчів посідає 13-те місце у турнірній таблиці Серії А.

Наступний поєдинок «грифони» проведуть у середу, 25 вересня, проти «Сампдорії» в рамках другого раунду Кубка Італії. У суботу, 28 вересня, «Дженоа» прийме «Ювентус» у чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, Збірна України обіграла команду з Афганістану та вийшла у плей-оф з футзалу.

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Теги: травма Венеція Руслан Малиновський Збірна України

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