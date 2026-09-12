Італійська тенісистка травмувалася під час невдалої здачі допінг-тесту

Лукреція Стефаніні не зможе взяти участь у турнірі в Колумбії через недбалість працівниці допінг-контролю

Італійська тенісистка Лукреція Стефаніні була змушена достроково знятися з турніру WTA 125 у Барранкільї через наслідки невдалого забору крові під час антидопінгового контролю на US Open. Про це повідомляє «Главком».

28-річна спортсменка цього року вперше у кар'єрі зіграла в основній сітці Відкритого чемпіонату США. У кваліфікації Стефаніні здобула три перемоги поспіль, обігравши Аксю, Бренгл і Пареху, а в першому раунді основної сітки перемогла українку Даяну Ястремську. У другому колі італійка поступилася співвітчизниці Жасмін Паоліні з рахунком 4:6, 1:6.

Після цього матчу Стефаніні пройшла антидопінгове тестування, під час якого їй мали взяти кров. За словами тенісистки, співробітниця, відповідальна за процедуру, не змогла знайти вену, однак замість того, щоб змінити підхід, продовжила рухати голкою всередині руки.

У результаті в спортсменки утворилася гематома, яка не зникла навіть через тиждень. Через біль Стефаніні не змогла виступити на наступному турнірі в Барранкільї. «Що тут ще сказати, якщо очевидно, що вона болить навіть під час повсякденних справ. Я запитую себе: чи нормально проводити антидопінговий контроль таким чином? І особливо – чи однаково поводяться з усіма тенісистками?» –написала Стефаніні в Instagram.

За кар'єру італійка виграла 10 турнірів ITF. Її найкращою позицією у світовому рейтингу WTA було 99-те місце. На турнірах серії Грендслем Стефаніні чотири рази грала в основній сітці, а її найкращим результатом залишається вихід до другого кола: вона досягла таких результатів цього року на US Open та у 2023-му на «Ролан Гаррос».

Нагадаємо, що російська ракета «Калібр» зруйнувала дім, який належав сім'ї Даяни Ястремської. Сталось це під час нічної атаки ворога на Одесу 12 вересня.