Світоліна відіграла сім матчболів та вийшла у третє коло турніру у Цинциннаті

Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті

Під час другого сету Еліна викликала на корт лікаря через проблеми з ногою.

Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогою розпочала виступи на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті. Про це повідомляє «Главком».

Українка у трьох сетах обіграла 19-річну представницю Чехії Терезу Валентову – 3:6, 7:6(5), 6:0.

Хід гри

Матч у Цинциннаті розпочався більш вдало для Валентової. Світоліна повела 2:0, однак після цього втратила перевагу. Чешка відіграла відставання та двічі поспіль зробила брейк, завершивши сет із рахунком 6:3.

У другому сеті Валентова сім разів була за крок від перемоги: за рахунку 5:4 вона не реалізувала п'ять матчболів, а за 6:5 – ще два. Світоліна вистояла, перевела партію на тайбрейк і виграла його – 7:6(5). Варто зазначити, що під час другого сету Еліна викликала на корт лікаря через проблеми з ногою.

У вирішальному сеті українка не залишила суперниці шансів. Світоліна виграла всі шість геймів і завершила матч із рахунком 6:0.

WTA 1000. Цинциннаті. Друге коло

Тереза Валентова (Чехія) – Еліна Світоліна (Україна, 8) 6:3, 6:7(5), 0:6

У третьому колі турніру українка зустрінеться з представницею Китаю Сію Ван.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.