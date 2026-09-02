Фонд Марти Костюк організує табір в Іспанії для юних українських тенісистів: як подати заявку

Марта Костюк: Я дуже хочу, щоб діти повернулися з Іспанії з новим досвідом та ще більшою мотивацією розвиватися в тенісі

Програма табору включатиме сім днів тренувань на кортах Salou Racket Hub, фізичну підготовку, спаринги та відновлення

Фонд Марти Костюк організовує безкоштовний тренувально-освітній табір у Салоу (Іспанія) для 15 українських дітей віком 10-14 років, які займаються тенісом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд Марти Костюк.

Програма поєднає щоденні тренування з українськими та місцевими тренерами та спаринг-партнерами, фізичну підготовку й відновлення, а також освітні та культурні активності. Для учасників буде покрито витрати на трансфер, проживання в чотиризірковому готелі та триразове харчування.

Проєкт реалізують за підтримки Муніципалітета Салоу та Salou Racket Hub, які долучилися як меценати й прийматимуть учасників на своїх кортах.

Стипендії отримають вихованці Beiko Tennis School та діти, яких Фонд обере через відкритий відбір, який триватиме до 13 вересня 2026 року. Під час відбору враховуватимуть спортивний досвід, результати, рейтинг і мотивацію дітей. Подати заявку можна за посиланням.

«Я добре знаю, наскільки важливими в молодому віці є поїздки, нові тренери, суперники, інше середовище та можливість побачити, як теніс живе за межами твоєї школи чи міста. Такий досвід часто дає нову мотивацію і допомагає повірити, що перед тобою значно більше можливостей, ніж ти уявляв. Я дуже хочу, щоб діти повернулися з Іспанії з новим досвідом, друзями, яскравими враженнями та ще більшою мотивацією розвиватися в тенісі», – зазначила Марта Костюк.

Програма табору включатиме сім днів тренувань на кортах Salou Racket Hub, фізичну підготовку, спаринги та відновлення. Поза кортом діти знайомитимуться із Салоу, його культурою та історією, відвідуватимуть екскурсії та проводитимуть час разом.

«Для нас велика радість приймати молодих українських тенісистів у Салоу та стати частиною цієї ініціативи. Ми віримо, що теніс об’єднує людей, розширює горизонти й допомагає молодим спортсменам повірити у власні можливості. Ми хочемо, щоб у Salou Racket Hub діти почувалися бажаними гостями, багато тренувалися, отримували задоволення від гри та повернулися додому з досвідом і спогадами, які залишаться з ними надовго», – зазначають у Salou Racket Hub.

15 жовтня група вирушить до Іспанії, де на дітей чекатиме програма в Salou Racket Hub. Поїздка триватиме до 27 жовтня.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.