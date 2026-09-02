Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Фонд Марти Костюк організує табір в Іспанії для юних українських тенісистів: як подати заявку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Фонд Марти Костюк організує табір в Іспанії для юних українських тенісистів: як подати заявку
Марта Костюк: Я дуже хочу, щоб діти повернулися з Іспанії з новим досвідом та ще більшою мотивацією розвиватися в тенісі
фото: Фонд Марти Костюк

Програма табору включатиме сім днів тренувань на кортах Salou Racket Hub, фізичну підготовку, спаринги та відновлення

Фонд Марти Костюк організовує безкоштовний тренувально-освітній табір у Салоу (Іспанія) для 15 українських дітей віком 10-14 років, які займаються тенісом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд Марти Костюк.

Програма поєднає щоденні тренування з українськими та місцевими тренерами та спаринг-партнерами, фізичну підготовку й відновлення, а також освітні та культурні активності. Для учасників буде покрито витрати на трансфер, проживання в чотиризірковому готелі та триразове харчування.

Проєкт реалізують за підтримки Муніципалітета Салоу та Salou Racket Hub, які долучилися як меценати й прийматимуть учасників на своїх кортах.

Стипендії отримають вихованці Beiko Tennis School та діти, яких Фонд обере через відкритий відбір, який триватиме до 13 вересня 2026 року. Під час відбору враховуватимуть спортивний досвід, результати, рейтинг і мотивацію дітей. Подати заявку можна за посиланням.

«Я добре знаю, наскільки важливими в молодому віці є поїздки, нові тренери, суперники, інше середовище та можливість побачити, як теніс живе за межами твоєї школи чи міста. Такий досвід часто дає нову мотивацію і допомагає повірити, що перед тобою значно більше можливостей, ніж ти уявляв. Я дуже хочу, щоб діти повернулися з Іспанії з новим досвідом, друзями, яскравими враженнями та ще більшою мотивацією розвиватися в тенісі», – зазначила Марта Костюк.

Програма табору включатиме сім днів тренувань на кортах Salou Racket Hub, фізичну підготовку, спаринги та відновлення. Поза кортом діти знайомитимуться із Салоу, його культурою та історією, відвідуватимуть екскурсії та проводитимуть час разом.

«Для нас велика радість приймати молодих українських тенісистів у Салоу та стати частиною цієї ініціативи. Ми віримо, що теніс об’єднує людей, розширює горизонти й допомагає молодим спортсменам повірити у власні можливості. Ми хочемо, щоб у Salou Racket Hub діти почувалися бажаними гостями, багато тренувалися, отримували задоволення від гри та повернулися додому з досвідом і спогадами, які залишаться з ними надовго», – зазначають у Salou Racket Hub.

15 жовтня група вирушить до Іспанії, де на дітей чекатиме програма в Salou Racket Hub. Поїздка триватиме до 27 жовтня.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Читайте також:

Теги: теніс Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта Костюк та Еліна Світоліна вийшли до наступного раунду US Open
Визначено суперниць Світоліної та Костюк у другому колі Відкритого чемпіонату США
Вчора, 15:59
Еліна Світоліна є лідеркою українського жіночого тенісу
Українські тенісистки дізнались суперниць на US Open
28 серпня, 11:51
За словами Анастасії Потапової, бортпровідниця ображала її та її собаку
Курйоз перед US Open: ексросіянку Потапову ледь не висадили з літака
28 серпня, 09:32
Еліна Світоліна продовжила перегони за титулом
Світоліна та Монфіс драматично пробилися у півфінал змішаного розряду US Open
25 серпня, 21:17
Марта Костюк продовжує перемагати у Цинциннаті
Марта Костюк розгромила прихильницю Путіна на турнірі у Цинциннаті
19 серпня, 21:45
Для Гаеля Монфіса US Open стане останнім Грендслемом у професійній кар'єрі
Мрія українських уболівальників здійсниться: Світоліна та Монфіс зіграють разом на US Open
17 серпня, 23:38
Свій наступний поєдинок Світоліна проведе проти восьмої ракетки світу польки Іги Свьонтек.
Світоліна розгромила росіянку та вийшла до півфіналу турніру в Торонто
11 серпня, 06:39
Свій наступний поєдинок Світоліна проведе проти росіянки Катерини Александрової
Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру в Торонто: відома наступна суперниця
9 серпня, 07:21
Жоау Фонсека переграв Новака Джоковича під час останньої зустрічі на Роллан Гарросі, скориставшись важкістю серба на корті
Бразильський тенісист висміяв пропозицію Джоковича грати коротші матчі
6 серпня, 23:30

Новини

Фонд Марти Костюк організує табір в Іспанії для юних українських тенісистів: як подати заявку
Фонд Марти Костюк організує табір в Іспанії для юних українських тенісистів: як подати заявку
Міжнародна федерація лижних видів спорту допустила росіян та білорусів до змагань – їм доведеться зберігати нейтральний статус
Міжнародна федерація лижних видів спорту допустила росіян та білорусів до змагань – їм доведеться зберігати нейтральний статус
Стали відомі суперниці Олійникової та Стародубцевої у другому колі US Open
Стали відомі суперниці Олійникової та Стародубцевої у другому колі US Open
«Трабзонспор» Маліновського та Батагова у Росії зіграє товариський матч з «Зенітом»
«Трабзонспор» Маліновського та Батагова у Росії зіграє товариський матч з «Зенітом»
Збірна України здолала Грузію та вийшла у плейоф ЧС-2026 з сокки з першого місця групи
Збірна України здолала Грузію та вийшла у плейоф ЧС-2026 з сокки з першого місця групи
Британський журналіст пояснив, чому Мудрик перейшов до «Тоттенгема» замість «Лідса»
Британський журналіст пояснив, чому Мудрик перейшов до «Тоттенгема» замість «Лідса»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
103K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
81K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Сьогодні, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Сьогодні, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Сьогодні, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua