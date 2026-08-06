Впав після спроби зробити слемданк. Легендарний центровий НБА став героєм кумедного відео
Шакіл О’Ніл привернув увагу користувачів соціальних мереж
54-річний член Залу слави баскетболу та чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) Шакіл О’Ніл став героєм кумедного відео. Про це повідомляє «Главком».
У соціальних мережах з'явився відеоролик, на якому О'Ніл не зміг забити слемданк та впав після цього на паркет.
Шакіл О’Ніл – олімпійський чемпіон (1996 рік), чемпіон світу (1994 рік), чотириразовий чемпіон НБА (2000-2002, 2006 роки).
У 2000 році О’Ніл був визнаний найціннішим гравцем НБА.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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