Впав після спроби зробити слемданк. Легендарний центровий НБА став героєм кумедного відео

У 2000 році О’Ніл був визнаний найціннішим гравцем НБА

Шакіл О’Ніл привернув увагу користувачів соціальних мереж

54-річний член Залу слави баскетболу та чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) Шакіл О’Ніл став героєм кумедного відео. Про це повідомляє «Главком».

У соціальних мережах з'явився відеоролик, на якому О'Ніл не зміг забити слемданк та впав після цього на паркет.

Шакіл О’Ніл – олімпійський чемпіон (1996 рік), чемпіон світу (1994 рік), чотириразовий чемпіон НБА (2000-2002, 2006 роки).

У 2000 році О’Ніл був визнаний найціннішим гравцем НБА.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.