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Впав після спроби зробити слемданк. Легендарний центровий НБА став героєм кумедного відео

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Впав після спроби зробити слемданк. Легендарний центровий НБА став героєм кумедного відео
У 2000 році О’Ніл був визнаний найціннішим гравцем НБА

Шакіл О’Ніл привернув увагу користувачів соціальних мереж

54-річний член Залу слави баскетболу та чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) Шакіл О’Ніл став героєм кумедного відео. Про це повідомляє «Главком».

У соціальних мережах з'явився відеоролик, на якому О'Ніл не зміг забити слемданк та впав після цього на паркет.

Шакіл О’Ніл – олімпійський чемпіон (1996 рік), чемпіон світу (1994 рік), чотириразовий чемпіон НБА (2000-2002, 2006 роки).

У 2000 році О’Ніл був визнаний найціннішим гравцем НБА.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: Шакіл О'Ніл НБА баскетбол

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Впав після спроби зробити слемданк. Легендарний центровий НБА став героєм кумедного відео
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