Зізнання зірки жіночої НБА про дитинство обернулося скандалом

Користувачі соцмереж не оцінили розповідь Енджел Ріс

Форвардиня «Атланти Дрім» Енджел Ріс опинилася під хвилею критики після суперечливих висловлювань про ляльки Barbie, зроблених під час презентації її іменної моделі від компанії Mattel. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Особлива лялька Mattel

Наприкінці липня Mattel представила спеціальну ляльку Barbie в ігровій формі «Атланти Дрім» із п'ятим номером, присвячену Енджел Ріс. Під час презентації спортсменка заявила, що в дитинстві майже не мала ляльок, які були б схожі на неї. «Чесно кажучи, у мене було небагато ляльок, тому що майже не існувало тих, які б виглядали як я. Саме тому я хотіла переконатися, що ця співпраця є особливою – тепер дівчата матимуть ляльку з таким самим волоссям і нігтями, яка водночас домінує на баскетбольному майданчику», – сказала Ріс.

Angel Reese says she didn’t play with dolls as a kid because the dolls were white. pic.twitter.com/50Q2TJc4ma — House of Lowlights (@HouseLowlights) August 4, 2026

Непослідовність Ріс

Однак користувачі соцмереж швидко звернули увагу на історію бренду Barbie. Темношкіра подруга Барбі на ім'я Крісті з'явилася ще у 1968 році, а перша офіційна Black Barbie була випущена у 1980-му – більш ніж за два десятиліття до народження баскетболістки. Крім того, у 1998 році Mattel представила серію темношкірих ляльок, присвячену гравчиням WNBA та NBA.

Окремі користувачі також пригадали допис самої Ріс у соцмережі X, опублікований лише кількома днями раніше. Тоді, анонсуючи інтерв'ю для журналу Cosmopolitan, вона написала: «Від гри з ляльками Barbie в дитинстві до створення власної іменної ляльки...». Саме ця публікація стала приводом для звинувачень у непослідовності її слів.

Нагадаємо, що зірка Жіночої НБА з'явилася в неочікуваному амплуа на баскетбольному матчі.