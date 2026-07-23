Визначився склад збірної України U-18 на Чемпіонат Європи з баскетболу

На Чемпіонаті Європи команда Олега Шевченка виступить у групі В

Континентальна першість пройде з 24 липня по 2 серпня у хорватських Рієці та Опатії

Чоловіча юніорська збірна України з баскетболу U-18 визначилася з остаточним складом, який представить нашу країну на Чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Континентальна першість пройде з 24 липня по 2 серпня у хорватських Рієці та Опатії.

До заявки збірної України увійшли 12 баскетболістів

Богдан Бабіч (Freedom UA, Київ, Україна). Перший тренер – Яна Біленко

Нікіта Бешетя (БІПА-Одеса, Одеса, Україна). Перші тренери – Валерій Рихматулін, Євгеній Ткаченко

Ян Іванов (Balboa School American Collegiate Academy, США). Перший тренер – Ірина Рябуха

Роберт Клявін (Freedom UA, Київ, Україна). Перший тренер – Олександр Подгорний

Єгор Кошелев (Balboa School American Collegiate Academy, США). Перший тренер – Олександр Мунтян

Леонардо Лекс Оніщенко (Team CPSA, США). Перший тренер – Демітріус МакКурн

Дмитро Стадник (Vytautas Magnus University Sports Studies, Литва). Перший тренер – Олег Манойленко

Євген Татунчак (Sunrise Christian Academy, США). Перший тренер – Домінік Танніс

Назар Трющенко (United Basket Woluwe, Бельгія). Перший тренер – Олена Жержерунова

Роман Шерстюк (Falcon Basketball Club, Данія). Перший тренер – Денис Гнатюк

Дмитро Даценко (Episcopal High School, США). Перші тренери – Максим Міхельсон, Василь Івлєв

Роман Троцик (Старий Луцьк, Україна). Перший тренер – Олександр Хоменко

Головний тренер – Олег Шевченко

Тренери – Павло Ревзін, Андрій Жержерунов, Денис Ладисов

На Чемпіонаті Європи команда Олега Шевченка виступить у групі В, де зіграє проти збірних Чехії, Азербайджану, Польщі, Ісландії та Португалії.

До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Три призери чемпіонату Європи отримають путівки до Дивізіону А.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.