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Визначився склад збірної України U-18 на Чемпіонат Європи з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначився склад збірної України U-18 на Чемпіонат Європи з баскетболу
На Чемпіонаті Європи команда Олега Шевченка виступить у групі В

Континентальна першість пройде з 24 липня по 2 серпня у хорватських Рієці та Опатії

Чоловіча юніорська збірна України з баскетболу U-18 визначилася з остаточним складом, який представить нашу країну на Чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Континентальна першість пройде з 24 липня по 2 серпня у хорватських Рієці та Опатії.

До заявки збірної України увійшли 12 баскетболістів 

  • Богдан Бабіч (Freedom UA, Київ, Україна). Перший тренер – Яна Біленко
  • Нікіта Бешетя (БІПА-Одеса, Одеса, Україна). Перші тренери – Валерій Рихматулін, Євгеній Ткаченко
  • Ян Іванов (Balboa School American Collegiate Academy, США). Перший тренер – Ірина Рябуха
  • Роберт Клявін (Freedom UA, Київ, Україна). Перший тренер – Олександр Подгорний
  • Єгор Кошелев (Balboa School American Collegiate Academy, США). Перший тренер – Олександр Мунтян
  • Леонардо Лекс Оніщенко (Team CPSA, США). Перший тренер – Демітріус МакКурн
  • Дмитро Стадник (Vytautas Magnus University Sports Studies, Литва). Перший тренер – Олег Манойленко
  • Євген Татунчак (Sunrise Christian Academy, США). Перший тренер – Домінік Танніс
  • Назар Трющенко (United Basket Woluwe, Бельгія). Перший тренер – Олена Жержерунова
  • Роман Шерстюк (Falcon Basketball Club, Данія). Перший тренер – Денис Гнатюк
  • Дмитро Даценко (Episcopal High School, США). Перші тренери – Максим Міхельсон, Василь Івлєв
  • Роман Троцик (Старий Луцьк, Україна). Перший тренер – Олександр Хоменко

Головний тренер – Олег Шевченко
Тренери – Павло Ревзін, Андрій Жержерунов, Денис Ладисов

На Чемпіонаті Європи команда Олега Шевченка виступить у групі В, де зіграє проти збірних Чехії, Азербайджану, Польщі, Ісландії та Португалії.

До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Три призери чемпіонату Європи отримають путівки до Дивізіону А.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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