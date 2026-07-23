Визначився склад збірної України U-18 на Чемпіонат Європи з баскетболу
Континентальна першість пройде з 24 липня по 2 серпня у хорватських Рієці та Опатії
Чоловіча юніорська збірна України з баскетболу U-18 визначилася з остаточним складом, який представить нашу країну на Чемпіонаті Європи у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Континентальна першість пройде з 24 липня по 2 серпня у хорватських Рієці та Опатії.
До заявки збірної України увійшли 12 баскетболістів
- Богдан Бабіч (Freedom UA, Київ, Україна). Перший тренер – Яна Біленко
- Нікіта Бешетя (БІПА-Одеса, Одеса, Україна). Перші тренери – Валерій Рихматулін, Євгеній Ткаченко
- Ян Іванов (Balboa School American Collegiate Academy, США). Перший тренер – Ірина Рябуха
- Роберт Клявін (Freedom UA, Київ, Україна). Перший тренер – Олександр Подгорний
- Єгор Кошелев (Balboa School American Collegiate Academy, США). Перший тренер – Олександр Мунтян
- Леонардо Лекс Оніщенко (Team CPSA, США). Перший тренер – Демітріус МакКурн
- Дмитро Стадник (Vytautas Magnus University Sports Studies, Литва). Перший тренер – Олег Манойленко
- Євген Татунчак (Sunrise Christian Academy, США). Перший тренер – Домінік Танніс
- Назар Трющенко (United Basket Woluwe, Бельгія). Перший тренер – Олена Жержерунова
- Роман Шерстюк (Falcon Basketball Club, Данія). Перший тренер – Денис Гнатюк
- Дмитро Даценко (Episcopal High School, США). Перші тренери – Максим Міхельсон, Василь Івлєв
- Роман Троцик (Старий Луцьк, Україна). Перший тренер – Олександр Хоменко
Головний тренер – Олег Шевченко
Тренери – Павло Ревзін, Андрій Жержерунов, Денис Ладисов
На Чемпіонаті Європи команда Олега Шевченка виступить у групі В, де зіграє проти збірних Чехії, Азербайджану, Польщі, Ісландії та Португалії.
До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Три призери чемпіонату Європи отримають путівки до Дивізіону А.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
Коментарі — 0