Військово-морські сили знищили прикордонний корабель РФ: є загиблі
Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені
Військово-морські сили потопили прикордонний сторожовий корабель ФСБ РФ другого рангу «Ізумруд» комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.
Зазначається, що серед екіпажу корабля є загиблі та поранені.
«Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці», – наголосили ВМС.
Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що протягом ночі 14 липня українські безпілотники уразили ще 11 суден російського тіньового флоту. Загалом за дев'ять діб операції «МоЛоЧКа» в Азовському морі було уражено 116 суден.
Також уночі 13 липня оператори Сил безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі.
Як повідомлялося, Росія тимчасово призупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал – судноплавну магістраль, що з’єднує річку Дон з Азовським морем.
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