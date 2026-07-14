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Військово-морські сили знищили прикордонний корабель РФ: є загиблі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Військово-морські сили знищили прикордонний корабель РФ: є загиблі
«Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці
колаж: Військово-морські сили

Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені

Військово-морські сили потопили прикордонний сторожовий корабель ФСБ РФ другого рангу «Ізумруд» комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВМС.

Зазначається, що серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. 

«Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці», – наголосили ВМС.

ПСКР «Ізумруд» спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Довжина: 62,5 м. Водотоннажність: близько 630-750 тонн. Максимальна швидкість: до 27 вузлів.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що протягом ночі 14 липня українські безпілотники уразили ще 11 суден російського тіньового флоту. Загалом за дев'ять діб операції «МоЛоЧКа» в Азовському морі було уражено 116 суден.

Також уночі 13 липня оператори Сил безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту РФ в Азовському морі.

Як повідомлялося, Росія тимчасово призупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал – судноплавну магістраль, що з’єднує річку Дон з Азовським морем.

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Теги: ВМС війна флот РФ втрати

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