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Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти ворога

За минулу добу зафіксовано 249 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9920 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 - із реактивних систем залпового вогню.  Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти ворога. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року фото 1

Минулої доби окупанти завдали одного авіаудару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснили 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року фото 2

Противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатнє, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники. 

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року фото 3

Ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони у районі Колісниківки та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий й Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року фото 4

Противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Новомихайлівка та у бік населених пунктів Лиман, Діброва й Озерне.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року фото 5

Противник штурмував 23 рази у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного. 

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року фото 6

Російські загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Довгої Балки. 

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Новопідгородне, Родинське, Василівка, Котлине та в бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка, Кучерів Яр. 

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року фото 9

Ворог двічі атакував у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 17 атак у бік населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне, Гірке та Воздвижівка. 

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026 року фото 11

Ворог десять разів штурмував позиції наших захисників у районах Білогір’я, Щербаків, Малих Щербаків та у бік Новоандріївки й Приморського. 

Нагадаємо, триває 1605-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб військові фронт війна

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