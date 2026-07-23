«Динамо» – ПАОК. Прогноз і анонс на матч кваліфікації Ліги Європи

Столичний гранд продовжить шлях в основний раунд турніру

Сьогодні, 23 липня 2026 року, київське «Динамо» на стадіоні «Арена Люблін» прийме ПАОК із грецьких Салонік у рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – ПАОК

Шанси команд на 10:35 23 липня виглядають приблизно рівними, стверджують фахівці GGBET. На ймовірний успіх підопічних Ігоря Костюка виставлено коефіцієнт 2,96. Тим часом потенційна звитяга «чорно-білих» оцінена кефом 2,47. На нічию в першому поєдинку закладено бал 3,39. Трохи інша ситуація склалася з путівкою у наступний раунд турніру. На прохід столичного гранда запропоновано коефіцієнт 2,88. Натомість на місце в третьому етапі кваліфікації для грецького колективу виставлено кеф 1,45. Зате тотал менше 1,0 оцінено балом 6,42.

Передматчевий стан команд

«Динамо» нелегко здолало попередній кваліфікаційний раунд. «Біло-сині» двічі розписали нічиї з «Універсітатею» з румунського Клужа-Напоки (0:0, 0:0). Володар Кубка України зумів дотиснути віцечемпіона Румунії у серії пенальті (4:2). Вінгер Ярмоленко, півзахисник Бражко, форвард Пономаренко та хавбек Лонвейк впевнено реалізували одинадцятиметрові. А голкіпер Нещерет парирував один із ударів.

Натомість ПАОК лише розпочинатиме новий сезон. На цей момент команда Алессіо Ліші зіграла чотири контрольні поєдинки. «Двоголові орли Півночі» здобули перемоги над бельгійськими «Бевереном» (4:1) та «Вестерло» (4:0), АЕКом із кіпрської Ларнаки (3:2). Також ПАОК поступився «Твенте» з нідерландського Енсхеде (2:3). Найкращі бомбардири македонців у міжсезоння – півзахисники Зафейріс і Камара, а також нападник Єремеєфф (по два м'ячі).

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Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнулися вдруге. Перше побачення відбулося у Кубку чемпіонів 1976/77. «Динамо» двічі обіграло ПАОК у рамках 1/8 фіналу.

Спершу «біло-сині» оформили домашній розгром (4:0). Голами відзначилися півзахисник Буряк (дубль), хавбек Колотов і нападник Слободян. А потім столичний гранд здобув перемогу й на виїзді (2:0). Забиті м'ячі до свого активу записали той же Колотов і форвард Блохін.

Де дивитися матч «Динамо» – ПАОК

У прямому ефірі протистояння транслюватимуть медіасервіс «Київстар ТБ» і телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:00 за київським часом.