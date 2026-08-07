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Син легенди збірної України приєднався до новачка Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Син легенди збірної України приєднався до новачка Прем'єр-ліги
Олексій Гусєв (праворуч) перебрався до лав «моряків»
фото: ФК «Динамо»

Футболіст молодіжки «синьо-жовтих» поїхав за ігровою практикою

Одеський «Чорноморець» оформив перехід оборонця київського «Динамо» Олексія Гусєва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нащадок колишнього півзахисника збірної України Олега Гусєва виступатиме за «моряків» під 23-м номером. Найімовірніше, одесити орендували оборонця на весь сезон 2026/27. Гусєв-молодший не зміг пробитися до основи столичного гранда.

Оборонець – вихованець «Динамо», та досі не дебютував за першу команду «біло-синіх» на офіційному рівні. Натомість Гусєв на правах оренди захищав кольори луганської «Зорі» та «Кудрівки». Також він виступав за збірні України різних вікових категорій.

Гусєв у минулому сезоні зіграв 15 матчів у Прем'єр-лізі. До свого активу він записав дві результативні передачі. Також за плечима оборонця п'ять поєдинків за молодіжну збірну України.

До слова, чернівецька «Буковина» сенсаційно відібрала очки в ЛНЗ. Черкасці не пропустили від новачка УПЛ, але й самі не забили. Матч відбувся у Львові через неготовність арени «жовто-чорних» до змагань.

Нагадаємо, луганська «Зоря» впевнено здолала «Колос» із Ковалівки в матчі-відкритті сезону УПЛ. Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. У складі хліборобів був вилучений оборонець Бурда.

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Теги: ФК Чорноморець Олег Гусєв ФК «Динамо» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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